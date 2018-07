Es ist guter Brauch, am Jahresende die abgelaufenen zwölf Monate noch einmal ruhigen Sinnes zu überdenken und Rechenschaft abzulegen über Erfolge und Fehlschläge. Auch die politischen Führer der Bundesrepublik haben dies getan; das Ergebnis ihrer Selbstprüfung liegt jetzt vor: eine Serie von Ansprachen, Aufsätzen und Appellen.

Selbstprüfung? Der FDP-Vorsitzende Erich Mende schrieb, die innenpolitischen Ereignisse der letzten Monate bewiesen eindeutig die Existenzberechtigung der Freien Demokraten neben CDU und SPD ... Rechenschaft? Der SPD-Vorsitzende Ollenhauer erklärte ohne Zögern, 1963 breche „das Jahr der SPD an...“ Rechenschaft?

Und der Bundeskanzler? Fand er ein Wort der Kritik an den Leistungen der Regierung? Das wäre vielleicht zuviel verlangt! Aber doch wenigstens eine Andeutung des Lobes dafür, daß die Bürger der Bundesrepublik sich um ihren Staat Sorge machten, daß sie, mehr als man hoffen durfte, an diesem Staat Anteil nahmen? Nichts davon. Konrad Adenauer erklärte unbeeindruckt, Kritik um der Kritik willen (wieso eigentlich?) sei nihilistisch. „Der Bürger“, so forderte der Kanzler, „muß Liebe und Achtung empfinden gegenüber seinem Volke und gegenüber diesem seinem Staat.“

Warum wohl hat sich die deutsche Öffentlichkeit in den letzten Monaten so leidenschaftlich in der Politik engagiert? War es Kritik um der Kritik willen? War dies wirklich, wie Adenauer meint, das Werk derer, die „alles unterwühlen wollen“? Nein, das Motiv war genau jene Achtung, die der Kanzler forderte. Achtung wollten die Bürger haben vor der Regierung, die den Staat repräsentiert. Und sie empfanden es als entwürdigend, als politisch Unmündige behandelt zu werden, denen man die Wahrheit nur „klug dosiert“ zumuten kann. Darum rebellierten sie gegen die Lügen eines Ministers und gegen die Kameraderie der Obrigkeit. Sie zeigten, daß sie nicht Untertanen waren, sondern Bürger. R. Z.