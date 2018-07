Von Ewald Bueher

Der neue Bundesjustizminister Dr. Ewald Bucher hat kurz vor seiner Berufung ins Kabinett den lateinamerikanischen Halbkontinent besucht. Er kennt Südamerika gut, kennt die Sprachen und Kulturen jener Länder – dies ist sein Steckenpferd und auch alte Tradition seiner Familie.

Jedesmal, wenn man wieder nach Brasilien kommt, stellt man fest, daß die Städte gewachsen sind und der Kurs der Cruzeiro gesunken ist. Auch sieht man auf den ersten Blick, daß die sozialen Probleme einer Lösung nicht näher gekommen sind. Die Brasilianer, stolz auf den Aufstieg ihres Landes, sind selbst so vorsichtig, nicht von der Entwicklung ihrer Wirtschaft, sondern von der Entwicklung ihrer Industrie zu sprechen.

In diesem Gegensatz – lebhafte, fast stürmische industrielle Abwärtsbewegung einerseits, politische Unstabilität, geschwächte Währung und ungelöste soziale Fragen. andererseits – liegt die ganze Problematik dieses großen und zukunftsträchtigen Landes. Zwar ist Brasilien nicht wie andere südamerikanische Staaten, auch noch mit einem diktatorischen Einparteiensystem belastet, aber stabil und gesichert ist seine Demokratie nicht. Und sie ist es in erster Linie nicht wegen der beklagenswerten sozialen Zustände. Am augenfälligsten zeigen sich diese in den Favelas – den Armenquartieren – von Rio, in denen fast eine Million von 3,5 Millionen Einwohnern wohnen.

Brasilien kennt keine Rassenschranken, aber die Gefahr besteht darin, daß gefährliche soziale Schranken unübersteigbar werden. In einer der Favelas erzählten uns die Kinder, daß sie neulich zu einer Feier in ihrer Schule nicht zugelassen wurden, weil der Schul vorstand bei der Feier keine Kinder haben wollte, die in Lumpen gekleidet sind oder halb nackt erscheinen.

Seit ich eine solche Favela von innen gesehen habe, ist mir die Bedeutung des Projekts Brasilia klar geworden. So absurd es zunächst erscheinen mochte, daß ein Staat, der eine so herrliche und verkehrsgünstig gelegene Hauptstadt wie Rio de Janeiro besitzt, nun auch noch eine neue Hauptstadt sozusagen aus der Retorte mitten in der Öde aufbaut, so einleuchtend ist die Notwendigkeit, zu einer Enthaltung der jetzigen Großstädte beizutragen; und gleichzeitig dafür zu sorgen, daß das Binnenland bevölkert wird und die Menschen an die dortigen ungeheuer reichen Bodenschätze herangeführt werden.

Steht man vor den repräsentativen Bauten Brasilias, so drängt sich unwillkürlich die Frage auf: Und denen, die solch ein großartiges Parlament hinstellen, eine so überdimensionale Prachtstraße und ministerielle Wolkenkratzer aus dem Boden Stampfen, denen geben wir Entwicklungshilfe? Abgesehen davon, daß wir selbstverständlich kein Geld für Repräsentativbauten geben, sondern nur bestimmte, von uns überschaubare Projekte finanzieren, muß man die Gegenfrage stellen: Haben wir das Recht und wäre es sinnvoll, von den Brasilianern den Verzicht auf ihr Brasilia zu verlangen?