Mir einem „Gnadenakt“ hat sich Dr. Heinrich Jagusch, bisher Präsident des 3. Strafsenats im Bundesgerichtshof, von der politischen Strafjustiz verabschiedet. Nutznießer der weihnachtlichen Friedensstimmung war der Bundeswehroberst im Generalstab Karl-Otto von Hinckeldey. Was der Offizier getan hatte, war Anklage als Landesverrat klassifiziert Worden, Er hatte seinem alten Kriegskameraden, einem General a. D., jahrelang Dokumente aus dem Bundesverteidigungsministerium zur Verfügung gestellt, die amtlich als „Geheim“ gekennzeichnet waren. Der Kamerad, der seine Wißbegierde damit begründet hatte, er wolle ein militärisches Fachbuch schreiben, war Agent eines östlichen Geheimdienstes. Das Material, das ihm Oberst von Hinckeldey beschaffte, ging nicht in das Archiv eines schriftstellernden Ex-Generals ein, sondern wurde vom nachrichtendienstlichen Gegner der Bundesrepublik ausgewertet.

Der Offizier auf der Anklagebank erklärte, er habe das nicht gewußt; und in der Hauptverhandlung vor dem 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofes konnte man ihm nicht das Gegenteil beweisen. So endete das Verfahren gegen den bisher ranghöchsten angeklagten Offizier in Karlsruhe mit einer Verurteilung wegen Verwahrungsbruchs. Hinckeldey erhielt sechs Monate Gefängnis, die Untersuchungshaft von drei Monaten wurde auf die Strafe angerechnet, die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Billiger ging es nicht.

Gemessen an der richterlichen „Friedfertigkeit“ im Verfahren gegen einen Bundeswehroberst, der leichtfertig mit Geheimnissen seiner Dienststelle umging, nimmt sich die Karlsruher Betriebsamkeit bei der Suche nach den „Hintermännern“ der „Spiegel“-Affäre etwas merkwürdig aus.

Bei der Beurteilung des „Spiegel“-Unternehmens der Bundesanwaltschaft gibt es in der „Residenz des Rechts“ zwei Lager. Auf der einen Seite haben sich die „Formalisten“ gesammelt, wenn man diese Gruppe vereinfacht so nennen darf. Sie bewerten alle Vorgänge, soweit sie die Bundesanwaltschaft betreffen, ausschließlich nach dem Buchstaben der Strafprozeßordnung. Für sie stellt sich die „Spiegel“-Affäre so dar: Nach der Veröffentlichung eines NATO-Manöver-Berichtes gehen Strafanzeigen ein. Es sollen Staatsgeheimnisse verraten worden sein. Eine Anzeige ist besonders ernst zu nehmen; sie kommt von einem „Doppel-Experten“: Der Anzeiger ist nicht nur Rechtslehrer an einer deutschen Universität, sondern auch der erste und bisher einzige Reserve-General der Bundeswehr.

Der nächste notwendige Schritt: Ein Fachgutachten wird darüber eingeholt, ob der inkriminierte Artikel Tatsachen enthält, deren Veröffentlichung „das Wohl der Bundesrepublik gefährdet“. Als Strafverfolgungsbehörde, so wird dann weiter argumentiert, konnte man sich nicht damit begnügen, gegen die für die Veröffentlichung Verantwortlichen vorzugehen. Man mußte auch an die „eigentlichen Landesverräter“ herankommen, an jene „Geheimnisträger“, die den „Spiegel“ informierten. Dazu mußte man „in den Spiegel hineingehen“. Mit dem Nachrichtenmagazin selbst und dessen Auseinandersetzungen mit dem Bundesverteidigungsminister habe das selbstverständlich nicht das mindeste zu tun, so heißt es. Gegen jede andere Zeitungsredaktion hätte man bei gleichen Voraussetzungen ebenso vorgehen müssen. Die gesamte Aktion der Bundesanwaltschaft habe ihre Rechtsgrundlage im Legalitätsprinzip: „Wenn einer Strafverfolgungsbehörde Verstöße gegen das Gesetz bekanntwerden, muß sie ohne Ansehen der Person einschreiten; dazu ist sie von Gesetz wegen verpflichtet.“

Gegen diese Auffassung steht die Meinung derer, die davon ausgehen, daß im Bereich des politischen Strafrechts sowohl der politische Hintergrund wie auch die politischen Folgen einer Aktion bedacht werden müssen. Diese Kritiker beklagen, daß es schon seit vielen Monaten keinen „Kopf“ der Bundesanwaltschaft mehr gibt: „Dieser Zustand dauert nun schon seit dem Spätsommer 1961 an, als sich Dr. Max Güde entschloß, sein Amt als Generalbundesanwalt niederzulegen, um für den Bundestag zu kandidieren.“ Es sei unbegreiflich, so argumentieren die Kritiker, daß sich der „Abteilungsleiter-Landesverrat“, Bundesanwalt Dr. Kuhn ein so schwieriges Problem wie die „Spiegel“-Affäre in alleiniger Verantwortung auf die Schultern laden konnte.

Bemerkenswert ist, daß in Karlsruhe die Richter die Lage anders beurteilen als die Anklagebehörde im Bundesgerichtshof. Das ist verständlich; schließlich sind sie es, die „das letzte Wort“ haben. Sie tragen die Verantwortung für Urteile in erster und letzter Instanz. „Literarischer Landesverrat“ bedeutet für den politischen Senat des Bundesgerichtshofes Neuland. Vielleicht, so meinen die „Richter“, wäre es besser gewesen, zunächst einmal einen „Warnschuß“ abzugeben. „Wie ein Blitz aus heiterem Himmel – so geht das einfach nicht.‘ Diesen Satz kann man häufig in Karlsruhe hören. Und dann folgt meist: Der „Spiegel“ habe sich doch seit eh und je, das liege nun einmal in der Natur eines derartigen Magazins, hart an der Grenze bewegt; wäre es nicht klüger gewesen, die „Spiegel“-Verantwortlichen einmal nach Karlsruhe zu einem Gespräch über die „Grenzen der Pressefreiheit“ einzuladen?