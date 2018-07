Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie schrieben kürzlich, daß auch junge Aktien für das Prämiensparen zugelassen seien. Anfang 1962 wollte ich im Rahmen des mir zustehenden Betrages junge Hoechst-Aktien erwerben und diese 5 Jahre festlegen lassen. Der Sachbearbeiter der hiesigen Sparkasse erklärte mir, dies sei nicht möglich, da die jungen Aktien bereits von einem Gremium übernommen seien und der Käufer dieser Aktien somit niemals mehr Ersterwerber sein könne. Ich könne wohl Bezugsrechte kaufen und dann in Höhe des mir zustehenden Betrages junge Aktien beziehen. Ich könne dann aber den Betrag für den Erwerb der Bezugsrechte nicht im Rahmen des mir zustehenden Betrages anrechnen. Ich habe dann Investmentzertifikate genommen, da man ja nicht unnütz Beträge festlegt – in diesem Falle also die Aufwendungen für die Bezugsrechte. Wie verhält sich die Sache nun?

Dr. E. Z., Düsseldorf

Antwort: Prämienbegünstigt sind die an oder über ein Kreditinstitut geleisteten Aufwendungen für den unmittelbaren oder mittelbaren Ersterwerb von Aktien, sofern die übrigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt werden. Dabei ist aber nur der Betrag für den Bezugspreis prämienberechtigt. Bekanntlich werden bei einer Kapitalerhöhung junge Aktien den Besitzern alter Aktien angeboten, die beziehen oder das Bezugsrecht verkaufen können. Wenn jemand, der keine alten Aktien besitzt, junge Aktien erwerben will, dann muß er auch die dafür erforderlichen Bezugsrechte miterwerben. Der Gegenwert für die Bezugsrechte ist aber nicht als Sparleistung im Sinne des Sparprämiengesetzes anzusehen. Bezugsrechte sind Vermögenswerte der bisherigen Aktionäre.

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen unmittelbarem und mittelbarem Ersterwerb. Bei einer mittelbaren Kapitalerhöhung übernimmt eine Bank oder eine Bankengruppe die jungen Aktien mit der Maßgabe, sie im festgesetzten Verhältnis den Aktionären der Gesellschaft anzubieten. Auch in einem solchen Fall kann der echte Bezugspreis der jungen Aktien im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Höchstsätze prämienbegünstigt angelegt werden, und zwar innerhalb der Bezugsfrist.

Ein Beispiel macht die Zusammenhänge noch deutlicher: Nehmen wir an, eine Gesellschaft erhöht ihr Kapital im Verhältnis 3 : 1 von 300 auf 400 Mill. DM. Der Ausgabekurs der jungen Aktien sei 200 und der Börsenkurs der alten Aktien 400. Daraus errechnet sich ein Bezugsrechtswert von 50. Wer z. B. zwölf alte Aktien besitzt und voll bezieht, erhält vier junge Aktien, für die er insgesamt 800 DM bezahlen muß, die, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen bestehen, prämienbegünstigt angelegt werden können. Wer aber keine alten Aktien besitzt und im Rahmen dieser Kapitalerhöhung prämienbegünstigt sparen möchte, muß – wenn er beispielsweise drei junge Aktien erwerben will – 600 DM Bezugspreis (prämienwirksam) und 450 DM für Bezugsrechte (für jede junge Aktie drei Bezugsrechte = neun Bezugsrechte à 50 DM = 450 DM) zahlen. Der Gegenwert für die Bezugsrechte kann jedoch nicht prämienbegünstigt angelegt werden.

Zusammenfassend ist zu sagen:

1) Altaktionäre können – im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften – junge Aktien prämienbegünstigt erwerben.