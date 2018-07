Welther Weber: Handel mit Schwarzer Kunst

Endlich bringen Sie von Walther Weber einen sachlichen und fundierten Artikel über den Sortimentsbuchhandel, wie es sich für Ihre seriöse Zeitung geziemt.

Nur ist zu Ihren Ausführungen zu bemerken, daß Prämien an Gehilfen für verkaufte Ladenhüter nicht die Regel sind. Es ist buchhändlerisch und kaufmännisch primitiv und unklug, das Vertrauen der Kunden durch den forcierten Verkauf von Ladenhütern zu untergraben. Wenn ein Kunde ein bestimmtes Buch ausdrücklich verlangt, soll es ihm verkauft werden (bei Jugendlichen gelten andere Regeln); wird der Sortimenter aber um seine Meinung gefragt, so ist es für ihn besser zu sagen: „Kaufen Sie das Buch, aber wenn Sie es in der Eisenbahn liegen lassen, so bedeutet es keinen Verlust.“

Ein Ladenhüter gehört verramscht oder in die Makulatur; denn das Vertrauen seiner Kunden ist das größte Kapital des Sortimenters.

Dipl.-Kfm. W. Hiller, Braunschweig

*

Der Artikel „Handel mit Schwarzer Kunst“ in der „ZEIT“ vom 23. 11. 1962 darf nicht unwidersprochen bleiben, weil die Betrachtungsweise des Verfassers bei einigen der behandelten Probleme ein unrichtiges oder einseifig gefärbtes Bild ergibt.