Aufstand gegen den Mißbrauch der Staatsgewalt (II)

Von Hans Gresmann

Für Dreyfus, der auf der Teufelsinsel in mörderischem Klima, häufig in Ketten gelegt, seine Strafe auf unmenschliche Weise verbüßen mußte, trat zwei, drei Jahre lang nach seinem Prozeß in der Öffentlichkeit niemand ein. Nur seine Familie kämpfte für ihn, versuchte ein neues Verfahren zu erwirken. Vergeblich. Alles stand gegen sie, die Macht des Staates und die Macht der öffentlichen Meinung. Dann aber, etwa um das Jahr 1896, begann sich das Bild ganz langsam zu wandeln. Bei einigen Juristen regten sich die ersten Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens. Bernard Lazare veröffentlichte eine Schrift mit dem Titel „Ein Rechtsirrtum, die Wahrheit über die Affäre Dreyfus“. Er kritisierte die juristischen Mängel des Verfahrens, vor allem die Tatsache, daß dem Gericht ein geheimes Dokument ins Beratungszimmer geschickt worden war, dessen Inhalt der Angeklagte und die Verteidigung nicht kannten. Auch Justizminister Trarieux begann sich für die Sache zu interessieren:

„Als 1894 die Verurteilung ausgesprochen wurde, habe ich, wie alle Welt, an die Schuld des Hauptmanns Dreyfus geglaubt. Indessen fragte ich mich, ob – vielleicht ohne daß die Richter es selbst wußten – die Atmosphäre, in welcher dieser Fall abgeurteilt worden war, ihnen nicht die Ruhe und Objektivität genommen hatte, die für jede gerichtliche Handlung notwendig ist. Dies war der Grund, aus welchem ich glaubte, mich an meinen Kollegen im Auswärtigen Amt wenden zu müssen. Mein Kollege sagte mir, daß er den Prozeß bedauert, daß er alles getan hätte, um ihn seinerseits zu verhindern, und daß er glaube, daß dieser Prozeß auf Grund ziemlich unzureichender Beweise begonnen worden sei. Er fügte indessen hinzu, daß General Mercier ihm eine Urkunde mitgeteilt habe, die erlaubte zu glauben, daß Dreyfus unerlaubte Beziehungen zu dem Agenten einer fremden Macht unterhalten habe.“

Das Geraune verstärkte sich. Der Verteidiger von Dreyfus versuchte, handfestes Material zu beschaffen. Ein paar rechtlich Denkende boten ihre Hilfe an. Aber sie kamen keinen Schritt weiter – bis ganz überraschend ein Bundesgenosse im gegnerischen Lager auftrat.

Im Jahre 1895 war der Oberst Picquart Leiter des Nachrichtenbüros im Generalstab geworden, ein aufrechter, unbestechlicher, gebildeter Offizier. Auch er hatte an der Schuld des Hauptmanns Dreyfus nie gezweifelt. Da wurden ihm Schriftstücke vorgelegt, die mit einem neuen Spionagefall zusammenhingen. Wieder war die deutsche Botschaft, wieder war der Militärattache von Schwurtzkoppen im Spiel. Die französische Gegenspionage hatte ein Stadttelegramm an Schwartzkoppen abgefangen. Es stammte von einem Agenten, der offenbar sehr gut informiert, möglicherweise Offizier war. Der Verdacht richtete sich gegen den Major der französischen Armee Ferdinand Walsin-Esterhazy.

Oberst Picquart ließ sich die Akte Dreyfus kommen. Ein Schriftvergleich zwischen dem berühmten Bordereau und einigen Notizen Esterhazys zeigte eine nahezu eindeutige Übereinstimmung. Für Picquart gab es danach kaum noch einen Zweifel: Esterhazy war schuldig. Wenn Esterhazy aber schuldig war, mußte Dreyfus unschuldig sein. Der Oberst machte dem Unterchef des Generalstabs, General Gonse, Meldung. Er schlug vor, Esterhazy in Haft zu nehmen und zu vernehmen. Der General lehnte strikt ab.