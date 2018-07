Inhalt Seite 1 — Die Deutschen als dramatischer Effekt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Indro Montanelli

„Die vier Tage von Neapel“ heißt ein italienischer Film über den Widerstand der Stadt gegen die deutsche Besatzung. Die Deutschen kommen darin schlecht weg; es hat daher hierzulande auch einige empörte Proteste gegeben. So ist ein „Fall“ daraus geworden, der die Diplomaten beschäftigt. Der angesehene italienische Kommentator Indro Montanelli erklärt das psychologische Unterfutter des Filmes auf seine Weise.

Was die öffentliche Meinung in Deutschland besonders irritiert hat, ist anscheinend nicht so sehr der Film selber. Es ist der Anspruch, den er erhebt: daß er ein historisches Dokument sei. Ein Vorspann macht in der Tat darauf aufmerksam, daß der Regisseur sich an wirkliche Geschehnisse gehalten habe, die er in zweijähriger Arbeit bis ins Detail rekonstruierte. Die Bonner Regierung bestreitet dies; in einem Memorandum will sie das in Kürze nachweisen. Im Grunde soll das wohl heißen: Macht so viele Filme über oder gegen uns, wie ihr wollt, aber gebt sie nicht als historische Wahrheit aus!

Ich habe die „Vier Tage von Neapel“ noch nicht gesehen. Alle behaupten, der Film sei ausgezeichnet, und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln, denn unsere Regisseure gehören zu den besten der Welt, und jede Saison bringt neue Talente hervor. Auch wenn ich den Film gesehen hätte, könnte ich übrigens kein Urteil über seine historische Treue abgeben, da ich damals in den vier Tagen nicht in Neapel war. Wenn aber ein Film für gut befunden wird, so heißt das doch wohl, daß er die Wahrscheinlichkeit für sich haben muß und daß er jenseits aller propagandistischen Absichten der Wirklichkeit nahekommt, auch wenn nicht jede Episode streng der Wahrheit entspricht.

Deutsche Freunde wollten von mir wissen, wieso der italienische Film fast zwanzig Jahre nach Kriegsende noch immer nicht der Themen müde geworden sei, die von Haß gegen Deutschland triefen. Sie fragten sich, ob dahinter nicht die Machenschaften linksstehender Intellektueller steckten, die ein Interesse daran hätten, die Unstimmigkeiten zwischen beiden Völkern zu verewigen.

Meiner Ansicht nach ist diese Frage falsch gestellt. Es ist wahrscheinlich oder doch wenigstens möglich, daß gewisse Kreise von Intellektuellen, die den Kommunisten nahestehen oder von ihnen abhängen, dieses Thema lieben, weil sie damit die atlantische Allianz oder den Gemeinsamen Markt stören können. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, daß Filmproduzenten sich von derlei Überlegungen leiten lassen. Als tüchtige Industrielle haben sie keine Ideen, sondern lediglich Interessen. Was sie interessiert, ist der Erfolg. Und deshalb hätte man mich nicht fragen sollen, wie es kommt, daß sie solche Filme machen, sondern wie es kommt, daß sie mit solchen Filmen so großen Erfolg haben.

Die Erklärung dieses merkwürdigen Phänomens, das auch viele Italiener Wunder nimmt, ist in zwei Motiven zu suchen. Erstens ist der Partisanenkampf nun einmal der einzige Aspekt des Zweiten Weltkrieges, eines von uns nicht nur verlorenen, sondern auch zum größten Teil nicht gekämpften Krieges, der unserem angeknickten Nationalstolz wieder aufzuhelfen vermag. Man wird mir entgegnen, daß der Partisanenkampf kein Massenphänomen gewesen sei. Das stimmt. Doch war die Masse der Bevölkerung oft darein verwickelt, und sei es auch nur insofern, als sie die Konsequenzen ertragen, mußte: den Zwangsarbeitsdienst bei der Organisation Todt; die Verschickung nach Deutschland, Repressalien, Geiselstellung, Elend und Hunger. Deswegen kann die Resistenza unter der Regie eines intelligenten Regisseurs zu einer Massenbewegung und zu einem Beispiel großen Heldentums werden, ohne doch dabei Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit zu verlieren.