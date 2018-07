Inhalt Seite 1 — Die Göttinger Methode Seite 2 Auf einer Seite lesen

N., Göttingen

Die Georgia-Augusta in Göttingen feierte unlängst ihren 225. Geburtstag. Ministerpräsident Diederichs und Seine Magnifizenz Professor Scheibe hatten nach alter Sitte einen Fackelzug gewünscht. Statt aber den ASTA zu bitten, hatten Staat und Universität den „kurzgeschlossenen“ Weg gewählt und waren zuerst an einzelne studentische Gruppen herangetreten. Der Universitätsamtmann verhandelte mit der Turnerschaft Albertia. Der ASTA – endlich doch noch gefragt – besann sich auf andere Zwistigkeiten mit der Universitätsverwaltung, reagierte verschnupft und sprach von „Organisationsschwierigkeiten“. Die Albertia aber war bereit, und ihrem Ruf folgten auch andere Verbindungen. Die übrigen Studenten aber verzichteten auf den Fackelzug.

Wie sehr dem Ministerpräsidenten die buntgeschmückten Turner repräsentativ erschienen waren, zeigte sich, als er beim späteren Regierungsempfang den ASTA-Vorsitzenden Hartmut Bloß, der seine Begrüßungsrede absolvieren wollte, mit der erstaunten Frage bedachte: „Wer ist nun dies schon wieder?“

Die Frage war berechtigt. Als Bloß, ein stiller, sympathisch und bescheiden wirkender junger Mann, kürzlich zum Exekutivchef des Studentenparlaments erkoren worden war, hatte die Göttinger Studentenzeitschrift prisma ihn und seine Regierung traditionsgemäß vorgestellt. Daraufhin waren aus Bonn und Freiburg erschrockene Fragen gekommen: Ist dieser identisch mit jenem ...?

In der Tat, er war es. Bloß wurde gezwungen, vor versammelter Mannschaft Rechenschaft abzulegen. Dies tat er am vorvergangenen Mittwoch: In Arme-Sünder-Haltung und nicht ohne Sentimentalität schilderte er seinen politischen Leidensweg. Erschüttert von der Teilung Deutschlands, bereit, für das Positive zu kämpfen, war er Gründer, Vorsitzender und manchmal einziges Mitglied der Freiburger Gruppe des Bundes Nationaler Studenten gewesen – bis zum bitteren Ende im Wintersemester 1960/61. Damals wurde der Bund als verfassungsfeindlich verboten. Bloß war in die Emigration gegangen – nach Göttingen. Nun leistete er Abbitte, versprach, sich zu bessern – und das Studentenparlament ergriff Rührung bis hin zum linken Flügel: Es bestätigte ihn im Amt: Seine wertvolle Arbeit mache ihn unersetzlich. Wo hat man solche Töne schon gehört?

Bloß hatte politische Abstinenz beteuert. Hartnäckige Gerüchte aber sprechen von einer zu innigen, wohl nicht nur freundschaftlichen Beziehung des ehemaligen BNS-Mitglieds zu dem Leiter der Göttinger „Aktionsgruppe gegen kommunistische Infiltration“. Diese ist zwar in ihrer Zielsetzung unbestimmt, keinesfalls aber demokratisch eingestellt. Bloß versäumte, hier das Studentenparlament aufzuklären. Warum?

Aber das ist noch nicht alles. In einem Punkte täuschte Bloß die Studentenvertreter: Das BNS-Blättchen Student im volk habe er zweifelnd, ja unter innerem Protest gelesen. Die Wahrheit: zünftig völkische Beiträge stammten aus seiner eigenen Feder.