Ro., Budapest

Nur sehr zögernd und sehr langsam regen sich im Ostblock die Tendenzen, das orthodoxe System zentraler Planwirtschaft abzuwandeln. Diese Tendenzen sind in den einzelnen Ländern verschieden, in Richtung und Stärke. Die beiden Extreme, wiewohl innerhalb eines engen Rahmens, sind Ungarn und die Tschechoslowakei.

Die CSSR zentralisiert, baut einen riesigen Kontrollapparat auf, verschärft die Aufsicht der Partei über die Wirtschaft, und Präsident Novotny mahnte jüngst, man solle das „Diplom nicht überbewerten“. Die Ungarn hingegen dezentralisieren vorsichtig, aber konsequent. Eine der wichtigsten Forderungen des Parteisekretärs Kadar‚ die freilich in der Partei noch auf Widerstand stößt, ist es, Fachleute in führende Positionen zu setzen, auch wenn sie parteilos sind. Parteibuch geht hier nicht vor Diplom. Trusts sollen in der Industrie die Ministerialbürokratie ablösen, die die Betriebe streng bebevormunden.

Der Differenzierungsprozeß war in diesem Jahr deutlich zu beobachten, im gleichen Jahr, da Chruschtschow daran ging, die wirtschaftliche Integration Osteuropas energisch vorantreiben. Bisher war der Ostblock ein Nebeneinander isoliert gewachsener und nach Autarkie strebender Wirtschaftsräume, die miteinander in altmodischster bilateraler Weise ihren Warenwandel betrieben. Heute stellt sich immer dringender die Frage, wie sich zentrale Planwirtschaften zu einem integrierten wirtschaftlichen Großraum zusammenfügen lassen.

Der schon 1949 gegründete „Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ (COMECON) begann erst 1957 sich ernstlich um eine arbeitsteilige Produktion, und zwar zunächst in der Maschinenindustrie, zu bemühen. Ein neues Signal gab Cruschtschow im Juni dieses Jahres auf der 16. Plenarsitzung des Comecon, wo man auf Initiative der Polen beschloß, die Wirksamkeit des Rates zu erhöhen. Comecon soll sich nach kommunistischen Wünschen und Vorstellungen eines Tages der EWG gegenüber genauso überlegen erweisen, wie im Jahre 1980 die kommunistische Wirtschaftsproduktion der kapitalistischen.

In einem Vorort Budapests stellt die Fabrik „Dinamo“ Elektromotoren von 1 bis 30 KW her. Im Rahmen der „sozialistischen Arbeitsteilung“ will sie künftig nur einen einzigen Typ erzeugen, von diesem jedoch jährlich 500 000 Stück statt der 120 000 in 30 Typen wie jetzt. Das würde nicht nur den gesamten Ostblock versorgen, sondern auch noch zum Export in kapitalistische Länder ausreichen.

„Eine so große Serienproduktion“, verkündet der technische Dinamo-Direktor stolz, „gibt und wird es in der EWG nicht geben. Dort zersplittern sie sich im Wettbewerb. Wie will dann der Westen in der Produktivität und in den Kosten mithalten? Wir werden billiger erzeugen als die Kapitalisten und besser.“