Von Marcel Reich-Ranicki

Gewiß, ursprünglich sollte es ein repräsentatives Aushängeschild sein, eine solide und schmucke Visitenkarte, attraktiv vor allem für die westlichen und für die nicht kommunistischen Intellektuellen. Gewiß, ursprünglich wurde die Literaturzeitschrift Sinn und Form, die seit 1949 in Ostberlin erschien, als Propaganda-Instrument auf lange Sicht und auf hoher Ebene geschaffen.

Aber Peter Huchel hatte etwas anderes daraus gemacht. Die Zweimonatsschrift „war nicht mehr und nicht weniger als eine stille Enklave des Liberalismus in einer lauten Welt des Dogmatismus, als eine Insel des Intellekts und der Kunst, stets bedroht von mächtigen Wogen des Ungeistes und der Kunstfeindschaft“.

So hieß es in der ZEIT vom 14. September 1962. Wir mußten diesen Satz im Imperfektum schreiben, denn wir wußten, daß das Schicksal von Peter Hüchels Zeitschrift, die die zuständigen Ostberliner Instanzen viele Jahre hindurch nur aus taktischen Gründen geduldet hatten, bereits besiegelt war.

Just diese Instanzen teilten uns jedoch prompt und nicht ohne Schadenfreude mit, an unseren Informationen sei nichts wahr. Hierzu meinten wir in der ZEIT vom 28. September 1962: „,Sinn und Form‘ erscheint noch, noch ist Peter Huchel Herausgeber, noch wirkt die Zeitschrift im wesentlichen unverändert. Falls das gleiche auch Anfang nächsten Jahres noch gilt, wollen wir uns gern geirrt haben. Wir fürchten freilich, Recht zu behalten.“

Nun ist also dieser Termin da. Und nun müssen wir leider unseren Lesern mitteilen, daß wir uns nicht geirrt haben. Peter Huchels Sinn und Form gibt es nicht mehr.

Der soeben erschienenen letzten Nummer des Jahrgangs 1962 ist eine Erklärung des Präsidenten der Ostberliner Deutschen Akademie der Künste, Dr. h. c. Willi Bredel, vorangestellt. Derselbe Bredel, der uns im Mai vergangenen Jahres, als wir Sinn und Form für „ernsthaft gefährdet“ hielten, mild spottend vorwarf, wir kamen „auf die ausgefallensten Ideen“, erklärt nun schlicht, „die Konzeption der Zeitschrift“ werde sich „allerdings verändern“. Sinn und Form werde jetzt – erfahren wir – „die Teilnahme der Akademie an der Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur widerspiegeln und dem künstlerischen Leben der Deutschen Demokratischen Republik auch durch die Erörterung kulturpolitischer Probleme dienen.“