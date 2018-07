Von Ernst Mignon

Der General de Gaulle ist kein Mensch. Das ist offenkundig. Ein Mensch, der mißt sich, der wiegt sich, der wägt sich, und wenn die Rechnung aufgemacht ist, versammelt er sich mit anderen Menschen. Aber wenn der General de Gaulle kein Mensch ist, was ist er dann? Hierüber zerbricht man sich den Kopf, hierüber werden die besten Geister blöde oder irrsinnig

So leitet Jean Gau in einem „Versuch eines Vorworts“ Ernest Mignons Bestseller „Les mots du Genéral“ ein. Aussprüche und Geschichten des Generals – Ja statue qui marche“ – sind darin gesammelt, auch angebliche Aussprüche und angebliche Geschichten: „Die vorliegendenGeschichten sind nach ihrer Natur an der Grenze zwischen Mythologie und Wirklichkeit angesiedelt. Daher können weder General de Gaulle noch Herr Ernest Mignon dafür haftbar gemacht werden.“ Es sind also Anekdoten. Aber wie alle Anekdoten sind sie oft wahrer als das Leben. Die folgende Auswahl gibt denn schon fast ein Porträt des Generals.

*

Die Verachtung de Gaulles für alle Gefahren macht seine Mitarbeiter zittern. Daß er sich bei seinen Reisen unter die Menge mische und dabei umkomme – der Gedanke raubt ihnen den Schlaf.

„Mon general erkühnt sich eines Tages einer der Mutigsten, „Sie gehen ungeheure Risiken ein und...“

„Merken Sie sich ein für alle Mal“, erwidert der General trocken, „de Gaulle interessiert mich nur als historische Persönlichkeit.“