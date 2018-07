London, Anfang Januar

Drei Fragen sind Macmillan nach seiner Rückkehr von den Bahamas gestellt. Alle drei beantwortete er in seiner besten, onkelhaften Manier.

Kann man nach dem Abkommen von Nassau noch von britischer nuklearer Unabhängigkeit sprechen? Antwort: „Das Abkommen hat das Prinzip der Unabhängigkeit gleichermaßen bewahrt wie das der gegenseitigen Abhängigkeit.“

Muß es nicht einige Jahre einer Abschreckungslücke geben, wenn die britischen V-Bomber mit ihren „Blue Steel“-Raketen veraltet sind, die britischen Polaris-Unterseeboote aber noch nicht verfügbar? Antwort: „Ohne Polaris hätten wir eine permanente Lücke gehabt.“

Dokumentiert Kennedys Polaris-Angebot an de Gaulle nicht, daß es mit der britischen Sonderbeziehung zu Amerika vorbei sei? Antwort: „Eine solche Sonderbeziehung hat es nie gegeben, wenn damit der Wunsch nach einer Vorzugsbehandlung gemeint ist.“

Der glatte Optimismus der Nassau-Heimkehrer hat freilich im vorher schon zweifelnden England zu verschärfter Skepsis geführt – und am deutlichsten in den Reihen der Konservativen Partei. Der konservative Abgeordnete John Biggs Davison nannte Nassau ein diplomatisches Dünkirchen. Aber auch der milde „Observer“ kann es nur einen „Kompromiß zur Ehrenrettung“ nennen. Und Verteidigungsminister Thorneycroft, der beschwichtigend erklärt hatte, die Polaris werde nicht teurer werden als die Skybolt, ist bereits widerlegt. Es scheint klar, daß die Polaris mindestens eine halbe Milliarde Mark mehr kosten wird. Wenn versucht werden sollte, die Lebensdauer der britischen Luft-Boden-Rakete „Blue Steel“ zu verlängern, um die Abschreckungslücke vor der Verfügbarkeit der Polaris-Untereseeboote – frühestens 1970 – zu verkürzen, dann werden die Kosten noch viel höher.

Die Fragen überstürzen sich. Was hat es mit der Deutung Washingtons auf sich, daß Kennedy in Nassau sein Prinzip der „Unteilbarkeit nuklearer Abschreckung“ durchgesetzt habe? Ist Großbritannien nicht in einen NATO-Multilateralismus hineingezwungen worden? Wie soll es praktisch funktionieren, daß die britischen Polaris-Boote (alles in allem höchstens sieben) im NATO-Verband dienen werden, aber von Großbritannien unabhängig eingesetzt werden können, wenn es sich um „höchste nationale Interessen“ handelt? Wer beurteilt, was höchste nationale Interessen sind? Washington oder London? Kann es eine operative Unabhängigkeit Wird Amerika nicht auf einem gemeinsamen Befehlssystem bestehen? Ist rein technisch das Kommando- und Kontrollsystem nicht so kompliziert, daß nichts anderes übrigbleibt, als die britischen Kräfte in das bestehende amerikanische System einzuschalten – so daß sie schon darum nicht unabhängig sein können?