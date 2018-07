Von Martin Ripkens

Ein Raum, bedrückend vollgepfropft mit alten Möbeln, mit Plunder und mit prächtigen Dingen. Bauernschränke, Biedermeiertische, ein Jugendstilservice – und mitten darin eine moderne Kaffeemaschine. Meist ist das Mobiliar noch mit Preisschildern bedacht. Und in dieser Wohnung, die keine ist, lebt eine Frau.

Zwischen Altem und Neuem hat Helene Vaughain sich einzurichten versucht. Sie hält sich für eine Antiquitätenhändlerin, doch ihr beruflicher Ehrgeiz erschöpft sich ebenso in vagen Spekulationen wie ihr privates Wunschdenken. In seiner ganzen Zufälligkeit und Zusammenhanglosigkeit wird das Mobiliar, das sie umgibt, zum Indiz ihres unaufgeräumten und von unbewältigten Erinnerungen verstellten Lebens.

Helene, die wahre Trödlerin, kann das Heute nicht nutzen, will das Morgen nicht kennen. So hat sie ihre Jugendliebe Alphonse, ihre erste und einzige Liebe, um ein Rendezvous gebeten. Und Alphonse, den sie seit zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hat, kommt. Die Begegnung, verrät das Buch, wird peinlich und enttäuschend verlaufen.

Wer zusehen durfte in den Studios von Epinay, wie Delphine Seyrig als Helene ungepflegt, müde und im Bademantel ihre uneigentliche Wohnung durchmißt, um dem Liebhaber von einst die Tür zu öffnen, der hat die ganze Deplaciertheit ihres Tuns schon begriffen.

„Muriel oder Die Zeit der Wiederkehr ist der dritte Spielfilm des 40jährigen Alain Resnais. Es wird sein erster abendfüllender Farbfilm sein – wozu Resnais, nach einer farbdramaturgischen Konzeption befragt, befremdlicherweise nichts weiter zu sagen wußte, als daß es heute ebenso bequem sei mit Farbe zu arbeiten wie in Schwarzweiß.

In den Ateliers von Epinay werden in diesen Tagen die letzten Innenaufnahmen gedreht, Ohne nun einer Interpretation des Films vorgreifen zu wollen, darf gesagt werden, daß die Frage nach der Deplaciertheit menschlichen Handelns und Verhaltens das Stichwort für jede profundere Diskussion über „Muriel“ sein wird. Es liegt dieses Stichwort im literarischen Werk Jean Cayrols, des Autors von „Muriel“, begründet. Und geliefert hat uns dieses Stichwort Heinrich Böll mit seinem klugen Nachwort zum „Umzug“, einem der drei Romane Cayrols (die deutsch im Walter-Verlag in Freiburg erschienen sind).