R. N., Wien

Eine österreichische Delegation, die seit längerer Zeit in Moskau über den Bau eines Blasstahlwerkes verhandelt hat, ist soeben zurückgekehrt und meldet einen erfolgreichen Vertragsabschluß. Das geplante Stahlwerk, ein Auftrag in Höhe von etwa einer Mrd. Schilling, wird von den Linzer VÖEST-Werken und 15 anderen großen Unternehmen Österreichs als Sublieferanten, sowie unter Beteiligung einiger deutscher Firmen innerhalb von zwei Jahren gebaut werden.

Der Kaufpreis, den Moskau ursprünglich nur zur Hälfte in Devisen und zur anderen Hälfte in Waren begleichen wollte, wird nunmehr zu 75% in Devisen und zu nur 25% in Waren – vor allem Roheisen für die VÖEST – beglichen werden. Dieses Warenkontingent fällt nicht in die Warenliste des österreichisch-sowjetischen Handelsabkommens, das in diesen Tagen ebenfalls verlängert wurde. Die Kapazität des Blasstahlwerkes soll 2 Mill. Tonnen jährlich betragen. Zugleich wurde nach sehr langen Verhandlungen auch ein Abkommen über die Lizenz für das Blasstahlverfahren getroffen. Moskau zahlt dafür einen noch nicht bekanntgewordenen Preis, über den der Generaldirektor der VÖEST nur sagte, daß er sich an westlichen Maßstäben orientiere.

Der Vertragsabschluß kommt für Österreich angesichts der Konjunkturschwäche seiner Investitionsgüterindustrien höchst gelegen.