Inhalt Seite 1 — Ein starker Kritiker mit verwundbarer Ferse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Demetz

Der deutsche Rezensent hat kein einfaches Leben. Ein Mann, der sich im Kulturtei. tummelt, entbehrt der höheren Legitimation; im Lande Hegels läßt man sich zur „Tageskritik“ so herab, wie man anderswo – ich denke an Belinski und Sainte-Beuve – zu ihr heranwächst. Da hat einer der talentiertesten deutschen Kritiker die entscheidenden Stücke aus zehn Jahren seiner Rezensentenpraxis in einem Band versammelt –

Günter Blöcker: „Kritisches Lesebuch – Literatur unserer Zeit in Probe und Bericht“; Leibniz-Verlag, Hamburg; 448 S., 19,80 DM

– ein weitgespanntes, scharfsinniges, höchst interessantes Buch: Aber was tut er? Er bittet in seinem Vorwort, die Rezensionen ja nicht als Rezensionen zu nehmen, und unterstützt seine Bitte noch, indem er die Kritiken mit mehr oder minder glücklichen Proben aus den Werken der rezensierten Autoren paart. Wozu die falsche Bescheidenheit? Um das grassierende Vorurteil zu nähren, selbst der flachste Dichter (weil Dichter), selbst der geschmackloseste Ästhetiker (weil systematisch) sei lesenswerter als der rechtschaffene Rezensent? Wie, wenn der Leser darauf erpicht wäre, nicht den Rezensierten, sondern den Rezensenten als Rezensenten kennenzulernen? Ich fürehre, ich bin ein solcher Leser: Wenn Blöcker seine gesammelten Kritiken vorlegt, will ich etwas von Blöcker erfahren; die besprochenen Bücher interessieren mich nur, weil sich an ihnen das kritische Temperament des Rezensenten entzündet. Ich will nicht wieder dazu verführt werden, den Kritiker zu mißachten, sondern frage: Was ist Blöckers Standpunkt? Wer sind seine Vorbilder? Welches die Tugenden und Grenzen seiner kritischen Methode?

Blöcker stellt, das ist mir sogleich klar, klassizistische Ansprüche; als erstes fordert er vom Schriftsteller, daß er sich von sich selber, „dem erregten Subjekte“, abwende, um die Dinge, die Geschöpfe, die Welt zu suchen und ins Beispielhafte zu lieben. Der Schriftsteller steht „unter dem Zwang der Gegenstände“; Selbstherrlichkeit führt zu Narzismus und Leere: „Dichterische Freiheit betrifft nie den Kern der Sache, den es freizulegen gilt.“ Fast allein unter den deutschen Kritikern erneuert Blöcker die Forderungen Flauberts: „Nul lyrisme, pas de reflexion, la personalité de l’auteur absente“; auch ihm, wie Flaubert, schwebt eine Vision des Kunstwerks vor, das sich, herrlich in sich selbst, wie „eine nackte Mauer“ (Flaubert an Louise Colet) ins attische Sonnenlicht hebt. Die Gestalt wird am Gegenbild sichtbar: Flaubert zürnte dem konturlosen, musikalischen, „femininen“ Musset, von dessen Verschwommenheit sich die harte und präzise Literatur der Zukunft bedeutend abhob; Blöcker hat (mutatis mutandis) seinen Jakob Wassermann, „der die Welt zu einem Libretto macht, über das er schwungvoll hinwegmusiziert“; Wassermann, wie alle irrenden Schriftsteller, findet eine Welt aus Marmor und macht sie zu „Watte“.

Diese kritische Stellung im Schatten Flauberts hat ihre eigene Grenze: Blöcker sagt Kunstwerk, aber er meint immer wieder den Roman und nichts als den Roman. Sobald er sich dem Gedichte nähert (er tut es selten), sucht er auch dort nach Dinghaftigkeit, Sache und Körper; und obwohl ihn gelegentlich nach einem „poetischen“ Drama dürstet, verlangt er im Grunde immer wieder nach einer „epischen“ Lyrik.

Gewiß: er darf sich mit Recht an Wilhelm Lehmann und Ingeborg Bachmann erfreuen, denn für Lehmann ist die Natur wirklich „nicht Spiegel, sondern Gegenstand“; und Ingeborg Bachmann hat wahrhaftig einen „knappen, festen, zuweilen bedrohlichen Ton, der in Bildern von heftiger Anschaulichkeit Tatbestände mitteilt“. Aber wie sollte man die neuere Dichtung mit epischen Forderungen messen – was geschähe mit Mallarmé, Trakl oder Chlebnikov? Mir ist unverständlich, wie Günter Blöcker ein wenig herablassend vom „seligen Zola“ sprechen kann. Der selige Zola war ja lange vor Blöcker darauf aus, Sachen, nicht Worte, vom Schriftsteller zu fordern – wollten doch die Kritiker, anstatt auf den mächtigen Zola gönnerhaft herabzublicken, seine Kritiken lesen! Ich erinnere mich an Zolas Essays über Taine und Stendhal und wüßte keinen deutschen Kritiker, der das Recht besäße, über solche Untersuchungen die Nase zu rümpfen.