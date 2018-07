In Bukarest tagte kurz vor Weihnachten das COMECON, die „Wirtschaftsgemeinschaft des Ostens“. Seit dreizehn Jahren müht man sich hinter dem Eisernen Vorhang um eine Integration der kommunistischen Volkswirtschaften – allerdings mit bescheidenem Erfolg. Obschon planwirtschaftlich organisierte Staaten ja in einer günstigen Ausgangsposition für Zusammenschlüsse sein sollten (günstiger jedenfalls als kapitalistische, rivalisierende Länder), gelang es bisher kaum, eine Ökonomisch effiziente Kooperation der sowjetischen Satelliten einzuleiten. Der gemeinsame Wirtschaftsplan für die COMECON-Mitglieder setzte bis in Einzelheiten die Lieferungen, Bezüge und Preise fest und führte zu einem rein bilateralen Tauschverkehr zwischen den Ländern. So bestimmte allzu oft das Handelsvolumen des schwächsten Gliedes den Außenhandelsumfang der ganzen Gruppe. Wenn überdies irgendwo ein Plan schiefging, riß die Kette der gegenseitigen Verpflichtungen und Leistungen brüsk ab, der Tauschverkehr stockte.

Schon 1954, als die Europäische Zahlungsunion bereits vier Jahre erfolgreich zur Verstärkung des Außenhandels im Westen beigetragen hatte, empfahl die Wirtschaftskommission für Europa (ECE) in Genf ein ähnliches Institut für die Ostblockstaaten. Als Clearingstelle für die östlichen Auslandszahlungen, zur Ausbalancierung der Zahlungsbilanzen und vor allem zur Kompensation der Transaktionen mit dem Westen hätte eine „gemeinsame sozialistische Bank“ gute Dienste geleistet. Die Sache scheiterte damals am unrealistischen Rubelkurs, der ja Verrechnungseinheit für den Osten war und an anderen „inneren Widerständen“ im Ostblock.

Heute nun, mit einer ziemlichen Verspätung, ist die „sozialistische EZU“ in Bukarest projektiert worden. Auf dem Papier sind ihre Funktionen sogar noch weiter gesteckt, hätte sie doch Aufgaben ähnlich denen der Weltbank zu übernehmen. Im Westen registriert man diese Neuerung im COMECON mit großem Interesse. Was bis heute im Handel mit dem kommunistischen Block nicht möglich war, wird vielleicht schon bald gelingen: Die multilaterale Verrechnung westlicher Guthaben und Schulden aus dem Osthandel über ein zentrales Zahlungsinstitut. Durch die Abwertung des Rubels auf Jahresbeginn 1961 ist ja schon seit einiger Zeit ein wichtiges Hindernis für den Zahlungsverkehr zwischen West und Ost aus dem Wege geräumt. Wegen der schnellen Erfolge der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft muß der kommunistische Block überdies etwas „Gleichwertiges“ bieten, sonst wird er mehr und mehr aus dem Welthandel geworfen werden. Rle.