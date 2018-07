Höhere Arbeitslosenziffern, der unerwartete Rückgang der Industrieproduktion im Oktober und einige schlechte Geschäftsergebnisse sorgten für ein depremierendes Weihnachtsbild. Es wurden zwar nur wenige Verkäufe vorgenommen, jedoch blieben auch die Käufer zu Hause. Deshalb ging das Jahr 1962 ruhig zu Ende.

Die Arbeitslosenzahl stieg im Dezember auf 566 000, die höchste Nachkriegsziffer überhaupt. Die nächsten beiden Monate könnten diese Zahl noch auf 750 000 ansteigen lassen. Der Rückgang in der Industrieproduktion im Oktober kam als ein Schock. Die geringeren Investitionen der Industrie auf Grund des noch ungelösten EWG-Problems machten sich bemerkbar.

Die Londoner Börse bleibt jedoch hoffnungsvoll. Broker in der City erwarten eine Kurssteigerung von 15 bis 20% in den ersten sechs Monaten 1963. Wenn 1962 ein Jahr der Enttäuschung war, so ist 1963 ein Jahr voller Versprechungen.

Während 1962 der britische Schatzkanzler noch gegen die Schwäche des Pfundes zu kämpfen hatte, ist dieser Faktor inzwischen behoben, und britische Waren sind in Europa wieder konkurrenzfähiger geworden. Englands Devisenlage hat wieder eine bessere Ausgangsposition erreicht. Die Tendenz geht dahin, die Warenlager wieder aufzustocken. Das dürfte eine höhere Produktion zur Folge haben. Die Regierungsausgaben werden steigen und die Kaufkraft der Verbraucher wird größer werden. Die Regierung hat bereits Krediterleichterungen von 500 Mill. Pfund gewährt; man erwartet in dieser Hinsicht weitere Schritte (z. B. Reduzierung der Kaufsteuer für Radio- und Fernsehgeräte).

Der Aktienmarkt sollte davon profitieren, denn schließlich hängt der Kapitalgewinn von der Expansion der Industrie ab. Besonders die Aktien auf dem Konsumsektor sollten sich in den ersten sechs Monaten verbessern können. Werte der Rundfunk- und Fernsehindustrie, der Teilzahlungsbanken und Automobilindustrie dürften in 1963 ein höheres Kursniveau erreichen. Der Erdölsektor gilt ebenfalls als 1963-Favorit. Die Aussichten für die Stahlindustrie haben sich zwar etwas verbessert, dürften aber keine größere Erholung erwarten lassen. Gewisse Sektoren, wie z. B. der Schiffbau, haben gegen starke Auslandskonkurrenz zu kämpfen. D. S.