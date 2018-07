Inhalt Seite 1 — Enthüllende Verhüllungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von René König

Professor Dr. René König ist Direktor des Forschungsinstituts für Soziologie der Universität Köln. 1958 gab er das Standardwerk „Die Mode in der menschlichen Gesellschaft“ heraus.

Seit es Menschen gibt auf dieser Erde, hat es Schmuck gegeben, und da sich dieser Schmuck mit den Kulturen und mit den Jahrhunderten wandelt, war er auch Mode: denn zur Mode gehört immer der mehr oder weniger kurzfristige Wandel. So finden wir in den Museen der Vorgeschichte fast mehr Schmuck als Werkzeuge und Gegenstände des täglichen Lebensgebrauchs, mehr überflüssiges Beiwerk als nützliche Dinge für den Alltag – wie die eifernden Kulturkritiker unserer Zeit sagen würden, handelte es sich um die Gegenwart. Aber die Urmenschheit war zum Glück wenig berührt von solchen Hemmungen, wie sie auch unverblümt den geschlechtlichen Sinn von Schmuck und Mode aussprach.

Statt Kleider, um sich vor Kälte zu schützen, trug der Mensch zuerst Schnüre mit bunten Steinen, Fasern, Blättern, Federn, geschnitzten Knochen und Zähnen. Es kommt dazu, daß dieser Schmuck im Verkehr der Geschlechter eine zentrale Funktion übt, indem er die Vereinigung symbolisch vorausnimmt. Eindeutig wird auch später immer wieder die Rückenpartie von der Mode betont, ob im Cul-de-Paris oder in den stramm sitzenden und die Hinterpartie schärfstens modellierenden Blue jeans der weiblichen Teenager von heute.

So ist geschlechtliche Lockung, ja Herausforderung seit jeher ein wesentliches Thema der Mode gewesen, das, durch künstlerische Gestaltung überhöht, gelegentlich Formen einzigartiger Vollendung erreicht hat, wie etwa in einigen ägyptischen Darstellungen vornehmer Frauen oder in den unerreichten weiblichen Moden der kretisch-minoischen Kultur, wie sie uns durch zahlreiche Statuetten überliefert sind. Typisch ist hierbei, daß bei kunstvoller Verhüllung des Unterkörpers die weibliche Brust prunkend als sekundäres Merkmal der Geschlechtlichkeit der Frau in der Öffentlichkeit dargeboten wird.

Aber die Darbietung der weiblichen Brust als eines eindeutigen Geschlechtsmerkmals erscheint in immer neuen Formen, sowohl in den mittelmeerischen Kulturen wie nördlich der Alpen. Am Burgundischen Hof waren bei gewissen antikisierenden Schauspielen die Frauen völlig nackt; es gibt selbst Darstellungen der Mutter Gottes mit tiefem Ausschnitt. Häufig lassen diese Ausschnitte die Brüste ganz sehen. Agnes Sorel, die Geliebte Karls VII. von Frankreich, trug im kleinen Kreise gern eine Brust frei, wie sie ein berühmtes Porträt zeigt, während das Dekolleté in seinen verschiedenen Formen oft auf die gleiche Wirkung bedacht war, wenn auch nicht immer mit dem gleichen Erfolg. „Haben Sie schon so etwas gesehen wurde einmal Talleyrand von einem Herrn der Gesellschaft beim Erscheinen einer verschwenderisch ausgeschnittenen Dame gefragt. „Nicht mehr, seit ich entwöhnt wurde“, antwortete er trocken.

Die Mode spielt immerfort in einer raffiniert ausgeklügelten Form, um den beschränkten Möglichkeiten neue Aspekte abzugewinnen. Die enthüllende Verhüllung ergreift den ganzen Körper oder nur Teile von ihm; immer aber ist die Wirkung erotisches Versprechen und Lockung. Die Chemise-Mode des Directoire, die im wahrsten Sinne eine eigentliche Nackt-Mode ist, mit der sich die Damen der Zeit in größter Öffentlichkeit zeigten, ist ein extremes Beispiel, dem wir heute den Bikini an die Seite stellen können, ein einzigartiges Meisterwerk modellierender Entkleidung und erotisch faszinierender Unterstreichung der Weiblichkeit, einer Einheit von Schenkeln und Unterleib sowie von Schultern und Brüsten, die durch Raffung mehr hervorgehoben als verborgen werden. Wann wird auch noch der Büstenhalter fallen? Es ist öfters bemerkt worden, daß die freie Darbietung der weiblichen Brust wohl einen logischen Endpunkt der Emanzipation von Frauen und Mädchen in der Öffentlichkeit darstellt.