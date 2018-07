Als die Fritz Werner AG, Berlin, vor nun bald 10 Jahren aus Gründen, die nur z. T. standortbedingt waren, trotz des unbestrittenen Rufes ihrer Werkzeugmaschinen in aller Welt um ihre Existenz rang, errichtete sie in aller Stille und vor der „Erfindung“ der Entwicklungshilfe eine Betriebsabteilung für die Planung von ganzen Industrieanlagen in Entwicklungsländern. Darüber hinaus wurden, ohne daß es einer offiziellen Anregung bedürft hätte, Praktikanten aus Afrika und Südostasien zur Ausbildung in das Werk geholt in der Erkenntnis, daß technische Perfektion entsprechend vorgebildete Fachkräfte erfordert, wenn sie nicht eines Tages ungenutzt verkommen soll. Der damals erhoffte Erfolg hat sich inzwischen eingestellt. An Aufträgen und vielfach schon Anschlußbestellungen auf Grund früherer Lieferungen mangelt es nicht. Nach dem jetzt vorliegenden Abschluß für 1961 stieg der Umsatz im Berichtsjahr auf 41,8 (34,5) Mill. DM, davon allein in Werkzeugmaschinen um nicht weniger als 22 % auf 31,3 (26,4) Mill. DM.

Dennoch hat die Verwaltung wegen eben dieses Geschäfts ihre erheblichen Sorgen. Vorstandsvorsitzender Dr. Rudolf Meyer sprach von dem „ganz schweren Brot“, obwohl das laufende Jahr eine weitere Umsatzsteigerung von mindesten; 10 % erwarten läßt. Der Grund ist – neben dem auch hier überdurchschnittlich anwachsenden Personalaufwand – vor allem das mit derartigen Aufträgen wegen der Kapitalknappheit der Besteller verbundene Finanzierungsverfahren. Wie Dr. Meyer an einem konkreten Beispiel erläuterte, das wegen eines Rahmenabkommens und einer Bürgschaft des Bundes für das interessierte Land noch besonders vorteilhaft erschien, sind für einen einzigen Auftrag etwa fünf verschiedene Verträge mit je drei bis vier Anhängen abzuschließen, die von mehreren Kommissionen zum Teil am künftigen Standort des Objektes und in Regierungsverhandlungen erarbeitet werden müssen. Drei bis vier Jahre seien keine Seltenheit, bis alle Formalitäten erledig: seien. Da angesichts der langen Lieferfristen der beim Auftragnehmer verbleibende Selbstbehal: von 20 % der Auftragssumme mehr als ein nur theoretisches Risiko darstelle, könnten selbst größere Unternehmen solche Engagements nur mit Vorsicht eingehen. Das „Gestrüpp der Garantiesysteme“ erlaube es nur ein- bis zweimal jährlich, derartigen Aufträgen näherzutreten.

Das Unternehmen selbst ist inzwischen in eine neue Entwicklungsphase eingetreten und stellt jetzt einen beachtlichen Faktor innerhalb des Bundesbesitzes dar. Für die Projektierungsarbeit in Entwicklungsländern waren im Berichtsjahr die Fritz Werner Gesellschaft für Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung mbH, Berlin (St. K. 0,5 Mill. DM), und die Continental Trading House GmbH, Wiesbaden (St. K. 0,25 Mill. DM), neu gegründet worden. Die ebenfalls 1961 mit zunächst 20 000 DM St. K. gebildete Fritz Werner Verwaltungs-GmbH, Berlin, hat Mitte 1962 ihr Kapital durch Übernahme aller Tochtergesellschaften der Fritz Werner AG und durch Umwandlung von 8 Mill. DM Forderungen der Berliner Industriebank AG in haftende Mittel auf 18 Mill. DM aufgestockt und die Funktion einer Holding übernommen. Dadurch war es möglich, die AG nur noch als Produktionsgesellschaft zu führen und sie von den Beteiligungsrisiken zu entlasten, so daß die Verwaltung hofft, aus der Fertigung endlich „lukrative“ Erträge zu ziehen. Das Aktienkapital des Stammunternehmens von 10 Mill. DM befindet sich nach dem Ausscheiden der früheren Aktionärsgruppen bis auf einen Rest von etwa 0,6 % über die Berliner Industriebank AG, die den für Berlin bestimmten Teil des ERP-Sondervermögens verwaltet, beim Bundesschatzministerium, alleinige Gesellschafterin der Holding ist ebenfalls die Berliner Industriebank AG. Angesichts der besonderen Struktur der Unternehmensgruppe und des schwierigen Geschäfts glaubt die Industriebank kaum, daß sich in absehbarer Zeit ein potenter Käufer finden läßt, der sich zu der Privatisierung entschließt, die noch immer das angestrebte Ziel ist. G. G.