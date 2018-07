„Harold Lloyd – Selten so gelacht“ (USA; Verleih: Columbia): Während Charlie Chaplin und Buster Keaton, die beiden anderen Meister der Slapstick-Komödie, es über die Situationskomik hinaus verstanden haben, aus der Tücke-des-Objekts-Sparte eine Kunst zu machen, bleibt Harold Lloyd an der Oberfläche. Aus acht Filmen (1923 bis 1938) hat der Verleih eine aus neun längeren Episoden bestehende Anthologie zusammengestellt. Hier war das Verfahren, das sich bei Chaplin als Verstümmelung Verbot, legitim, vorteilhaft sogar. Widrigkeiten gibt es in Hülle und Fülle, keine aber läßt den bebrillten jungen Mann scheitern; der Gegensatz von Individuum und tückischer Umwelt wird hier nur geschaffen, den mimischen Gag zu ermöglichen. Wie sehr Lloyd dem reinen Slapstick verhaftet war, erweisen die Tonfilm-Episoden: Störende Stilbrüche entstehen. Seine Verfolgungsjagden – man feiert Wiedersehen mit seiner unübertroffenen Straßenbahnfahrt – und virtuosen Kletterunternehmen sind, auch was Regie und Bildschnitt angeht, kleine Meisterwerke: nur Klamauk zwar, aber glänzender. Ungetrübtes Vergnügen stellt sich jedoch erst ein, wenn man vergißt, wozu Slapstick bei Chaplin und Keaton werden konnte.

uwe

„Schneewittchen und die sieben Gaukler“ (Deutschland; Verleih: Constantin): Mit Kurt Hoffmanns neuester Hervorbringung hat der ambitionierte deutsche Lustspielfilm einen neuen Tiefpunkt erreicht – schlimmer können die Filme von Hans Deppe auch nicht sein. Eine extrem biedere Geschichte – eine Heizungsingenieurin (Caterina Valente) bringt arbeitslose Zirkusartisten als Hotelpersonal unter und sticht bei dem Hotelchef (Walter Giller) ein Striptease-Girl (Hanne Wieder) aus – wird mit albernen Versen (ein Friseur: „Jetzt noch ein Schampönchen, dann sind wir wieder schönchen...“) und Gags, die keine sind, linkisch aufgeputzt. Was der Vorspann als fröhliches Bekenntnis zu „Papas Kino“ ankündigt, gerät zu dessen todtrauriger Bankrotterklärung. pat