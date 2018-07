Rothenburg ob der Tauber: mehr als ein Idyll – Im Winter einladend für Leute mit Zeit

Von Manfred Sack

In der Unteren Schmiedegasse fand ich gleich am ersten Tage einen der Männer, die die Stadt, wie man sagt, populär gemacht haben. Die Staffelei stand auf der unsichtbaren Trennungslinie zwischen Fuß- und Fahrweg. Vor ihr agierte der Künstler, behende vor- und zurücktretend. Er naß mit dem Pinselschaft Proportionen, mischte die Wasserfarben im Tuschkasten, kniff gelegentlich die Augen zusammen. Selbstsicher nahm er keine Notiz von denen, die stehenblieben und neugierig das werdende Abbild des Sieberstors und der malerischen Straßengabelung am Plönlein beguckten. Die Pfeife rauchte, die Baskenmütze war schräg in die Stirn gerückt, der blaugraue Kittel überm Winterulster bauschte sich im kalten Wind.

Niemand konnte mir sagen, wie oft dieses Motiv gezeichnet und gemalt worden ist. Hier war es ein altdeutsch-akademisches Abbild nach Ludwig Richter und Karl Spitzweg. "Für neue Auf-Fassungen", so etwa bekannte der Rothenburger Maler Foerster, "besteht wenig Resonanz beim Publikum." Diese Einstellung jedenfalls ist bequem. Es ist die eine Seite, die Rothenburg ob der Tauber mit scheinbar unermüdlicher Beständigkeit seinen Gästen darbietet.

Wintersport am Luginsland

Am gleichen Tage rannte ein Mann dem Klingentor entgegen. Es war der Kirchenmusikdirektor, der seine Verspätung aufholen wollte. Der Verkehrsdirektor lud ihn in seinen Wagen. Das Gespräch begann, wie Gespräche beginnen: Wie geht’s, was macht die Musik, macht der Orgelneubau Fortschritte? Auf die Frage nach dem Kinderchor antwortete er kurz: "Das ist vorbei." Warum? "Die Kinder singen nur noch gegen Bezahlung." Er sagte es ohne auffallende Traurigkeit; er nimmt’s als eine Tatsache: Das ist die andere Seite dieses "Kleinods des Mittelalters", die ganz zeitgemäße Seite. Also, denkt der Besucher, ist diese Stadt gar nicht so verträumt und so sorgenlos und so ferne?

Indessen hat Karl Walter Schuster, der agile Verkehrsdirektor, eher mit der alten Fassade zu schaffen. Wo die traditionsbesessenen Bürger restaurieren wollen, möchte er lieber renovieren. Mit Maßen, versteht sich. Es scheint, als tue er recht. Der frische Wind, um den er bemüht ist, weht schon durch die Prospekte, mit denen die Stadt wirbt, und es wäre gut, wenn er auch in andere Ecken bliese. Dieses moderne Spiel hinter malerischen Kulissen ist es auch, was diese wunderschöne Stadt so interessant macht, vor allem dann, wenn man den Winter nutzt, sie in Ruhe kennenzulernen. Es ist wahr: Man hat Tage zu tun, Rothenburg zu genießen und die Umgebung zu erkunden. "Ein Gang durch das Taubertal ist ein Gang durch die deutsche Geschichte." Das schrieb der Kulturhistoriker Wilhelm Riehl. Sogar das Gemüt kommt auf seine Kosten. Für Rothenburg im Schnee benutzen seine Einwohner den Komparativ von romantisch.