Von Hermann Funke

Ein Wohnhochhaus, eine Privatvilla, eine Reihenhaussiedlung, ein Wohnhaus im Heimatstil, ein Atriumhaus, ein Verwaltungsgebäude, ein Bürogebäude, ein Hotel und eine Schule – das waren in den vergangenen neun Wochen die Gegenstände unserer kritischen Betrachtungen zu modernen deutschen Bauwerken. Mit diesem – zehnten – Beitrag beendet Hermann Funke heute seine Reihe fürs erste. Da unsere Leser dieser neuartigen Form der Architekturkritik ein überraschend reges Interesse entgegengebracht haben, gedenken wir sie jedoch im Laufe des Jahres wiederaufzunehmen.

In der Woche vor Weihnachten schon probeweis; in Betrieb genommen, wird in diesem Monat die neue

Mensa der Technischen Hochschule Braunschweig, Architekt Prof. Dr.-Ing. W. Henn, Braunschweig,

eröffnet. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk für die 5800 Studenten der Technischen Hochschul; und die 800 Studenten der Pädagogischen Hochschule, die mitessen dürfen.

Es wurde auch höchste Zeit. Die alte, nach den Krieg wiederaufgebaute Mensa stammt noch aus der Zeit, als es in Braunschweig 850 Studenten gab. Sie ist zwar inzwischen zweimal erweitert worden, hatte aber trotzdem nur 325 Plätze, an denen über 3000 Essen täglich ausgegeben wurden.

Aber wie das so ist; mit alten liebgewordenen Gebäuden – in der letzten Nummer des Qmnibus, der Braunschweiger Studentenzeitschrift, wird der alten Mensa "Atmosphäre und das, was man Duft nennt" zugesprochen, und auch "das Menschlich; kam nicht zu kurz".