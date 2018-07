Von H. Lützeler

Zu Heinz D. Stuckmanns Reportage „Als Gast in deutschen Hotels“ (ZEIT Nr. 46, 49, 31) haben uns zahlreiche, ausnahmslos zustimmende und bekräftigende Briefe erreicht, von denen wir nur einige veröffentlichen konnten. Mit dem folgenden Artikel Professor Heinrich Lützelers beenden wir die Diskussion.

Alljährlich pflege ich gegen Jahresende eine Vortragsreise in Deutschland zu machen. Sie führt in viele Orte, die keine Luxushotels besitzen, aber meist von ansehnlicher Größe sind. Wo Luxushotels vorhanden waren, benutzte ich sie nicht; ich wohnte in Häusern, die die Reiseführer als gut oder sehr gut bezeichnen. Dadurch ergibt sich ein Überblick über den Durchschnitt der deutschen Hotels; die wenigen berühmten Häuser verfälschen leicht das Bild.

Ich mache seit Jahren solche Reisen. So sind Vergleiche möglich. Vergleiche ich nun das Jahr 1962 mit dem Jahr 1961, so ist ein scharfer Abstieg des deutschen Hotelwesens festzustellen. Dabei sind die Preise hoch. Ich berichte über den Oktober 1962.

Ich übernachtete in siebzehn verschiedenen Hotels. Davon war eines tadellos geheizt, drei waren’s ein wenig oder für ein paar Stunden. In dreizehn habe ich jämmerlich gefroren: Sie waren völlig kalt, und in einem berühmten Badeort blieb das Hotel nachmittags ungeheizt. Ruhige Arbeit, ruhiges Lesen im Zimmer waren unmöglich.

Aber selbst wenn die Heizung brennt, ist es oft bitterkalt, weil die Heizkörper zu klein sind. In P. mußte ich mich, am Tisch sitzend, in ein dickes Federbett einhüllen; ich war einem Schneemann ähnlicher als einem Professor. Der bescheidene Wunsch des Gastes, drei Seiten zu beschreiben, ließ sich nur unter Schwierigkeiten verwirklichen. In Frankfurt war das Hotel (1961) ungeheizt; aber ein Heizungszuschlag wurde erhoben. Der Portier, deswegen zur Rede gestellt, lächelte fein.

In Düsseldorf entdeckte ich eine besondere Nuance: Die Heizung von Zimmer. 22 war nur von Zimmer 21 aus zu bedienen. So war eine Symbiose zwischen Wildfremden hergestellt. Als ich abends um zehn Uhr heimkam, hätte ich da Nummer 21 wecken sollen mit dem Bemerken, ich schliefe gern kalt? Der Zimmerpreis betrug sechzehn Mark zuzüglich fünfzehn Prozent Bedienung. Erzählte man dies ohne Ortsangabe, so würde man wahrscheinlich sagen: „Ja, im Mittleren Orient ist alles möglich!“