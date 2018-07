Griechenland ist eine Goldgrube. – nicht nur für die Griechen, auch für unternehmende Ausländer. „Eine Gruppe von Geldgebern, aus England“, so berichten die „Hellenews“, interessiere sich für den Bau von Hotelanlagen mit 750 Betten auf den Inseln Kos und Leros. Zur Zeit ist man noch auf der Suche nach einem Küstengebiet mit Strandplätzen. Auf einer der Kykladen-Inseln will ein italienischer Unternehmer Bungalows errichten; andere Ausländer interessieren sich für das Küstengebiet von Varkisa, 32 Kilometer von Athen entfernt. In diesem Jahr werden zahlreiche internationale Kongresse in Griechenland stattfinden. Die Spitze unter den Touristen des vergangenen Jahres halten übrigens die USA, gefolgt von der Bundesrepublik, England, Schweden, Frankreich, Italien. Ein neuer Zug der Bundesbahn, der vom 26. Mai an auf der Strecke Dortmund–Athen und zurück verkehren kann, wird auf den Namen „Hellas“ getauft.