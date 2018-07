Die Schnitzler-Renaissance, die der Verleger mit einer Gesamtausgabe einleiten wollte, will nicht recht in Gang kommen; Schnitzler hat auch heute noch nur selten Zutritt zur Bühne. Das Fernsehen aber macht von Zeit zu Zeit Anstrengungen. Nach Liebeneiners verunglücktem Versuch mit der „Großen Szene“ vor zwei Wochen kam jetzt Otto Schenk mit vier von den sieben Szenen des „Anatol“. Der junge Wiener Regisseur, selber als der Freund Max auf dem Bildschirm, gab nach dem Vorbild der „Reigen“-Inszenierung von Max Ophüls ein Fin-de-siècle-Stück, also ohne jede Aktualisierung oder Modernisierung, sich ganz auf die gewagt-lockende Mobilität von Vorgang und Psychologie verlassend.

Dergleichen läßt sich heute wohl nur noch mit Wiener Schauspielern realisieren, und wahrscheinlich auch nur für ein Publikum, das die versteckten Ironien und die beziehungsreichen Bosheiten der Dialoge zu goutieren vermag, denn das alles ist natürlich rechte Dekadenzliteratur, mit der dazugehörigen melancholischen Libertinage. Vor allem Gerlinde Locker und Peter Weck tragen die gelangweilte Sinnlichkeit dieser Miniaturen, mit denen Schnitzler vor ziemlich genau sieben Jahrzehnten seinen Ruhm begründete.

Auch das Programm der Festtage konnte sich sehen lassen, womit nicht nur Puccinis „La Bohème“ gemeint ist, die über Eurovision 100 Millionen Europäer mit dem jungen Amerikaner Donald Grobe als Rudolf bekanntmachte. Grobe gewann damit in anderem Sinne als in schlichten Opernzeiten über Nacht Weltruhm: Dem Urteil der Musikkritiker zufolge nämlich soll dergleichen auf dem Bildschirm bisher kaum zu sehen und zu hören gewesen sein.

Vorausgegangen war am Heiligen Abend ein modernes und unsentimentales Märchen, das endlich einmal auf Kinderaugen, Kerzen und Greisinnen vor Lametta verzichtete – Franz Josef Wilds Adaptation des „Kleinen Lord“ (mit Gertrud Kückelmann und Albrecht Schoenhals). lupus