N. G., Köln

Schon Adam und Eva mußten im Paradies das Gefühl der Scham kennenlernen. Sie leisteten ihm Genüge durch ein Minimum an Bekleidung. Im perfekten Wohlfahrtsstaat wird jedoch die Pflege solcher verletzlichen Gefühle nicht mehr allein dem einzelnen überlassen, sondern notfalls durch ministerielle Merksätze verfügt. Daß man es damit auch bei drei- bis sechsjährigen Staatsbürgern genaunimmt, beweisen die Ereignisse im Kindergarten der Bayer-Werke in Köln-Flittard.

Die Kindergartenleitung kam in Konflikt mit den Merksätzen des nordrhein-westfälischen Sozialministers „zum Bau von Kindergärten, Kinderhorten und Kindertagesstätten“ vom 1. August 1952, Punkt 6c: „Für je fünfzehn Kinder ist ein Abortsitz in Form von Sitzkojen mit Türen erforderlich ...“ Die Sitzkojen waren in dem modernen, vor vier Jahren erbauten Kindergarten vorhanden: Für hundert Kinder in zwei Waschräumen je fünf Kabinen, jeweils getrennt durch Kachelwände in Höhe von 1,20 Meter. Was fehlte, waren die Türen.

Eine Kommission des Landesjugendamtes, die den Kindergarten jetzt besichtigte, rügte die offenen Örtchen. Als keinesfalls ausreichend bezeichnete sie das gekachelte „Schammäuerchen“, das man ein Stück vor die Kojen gesetzt hatte. Es verldeckte nur die mittleren drei Sitzgelegenheiten. Auf diese Weise konnten die Kindergärtnerinnen beim regelmäßigen Gang in den Waschraum die Kleinen bei ihren Geschäften im Auge behalten und ihnen – wenn es Not tat – zu Hilfe eilen. Die Vorhänge, die früher einmal dort gehangen hatten, hatte man wieder entfernt. Auf einem Ort, wo Eile geboten ist, hatten sie die Helferinnen behindert.

Umsonst machte die Kindergartenleiterin auf ihre schlechten Erfahrungen mit Sichtschutz-Vorrichtungen auf Kinderklos aufmerksam. Das Landesjugendamt meint jedoch: „Wir wollen schon bei Kleinkindern das Schamgefühl pflegen. Sie sollen auf diesem Ort nicht durch andere gestört werden.“ Die Kindergärtnerin sagt jedoch resolut: „Wenn sie erwachsen sind, sehen die Kinder noch oft genug, daß Jungen und Mädchen verschieden aussehen. Warum sollen sie sich nicht jetzt schon daran gewöhnen. Und bei den Kleinen hindern die Türen nur.“

Der Ruf nach den Türen vor den Sitzkojen hat jedoch noch einen tieferen Grund. Die Methoden der Pädagogin Maria Montessori setzen sich zehn Jahre nach ihrem Tode nun auch auf deutschen Kinderklos durch. Bisher verfochten die Pädagogen streng den Grundsatz, den unsteten Drang der Kinder zur Toilette zu zähmen und in geregelte Bahnen zu lenken: Die Kindergärtnerin führte ihre Gruppe zu festgesetzten Zeiten auf den stillen Ort. Nach Montessori dürfen die Kinder, wenn sie müssen... Dann sind sie allein im Waschraum, ohne Aufsicht. Und im Landesjugendamt macht man sich Gedanken: „Wenn unter hundert Kindern nur eines ist, das sich nicht sauber benimmt, dann steckt es die übrigen neunundneunzig an.“ Darauf kontert man im Kindergarten in Köln-Flittard: „Bei uns sind nur die wohlerzogenen Kinder von gutsituierten Bayer-Angehörigen .. Das Landesjugendamt blieb unbeeindruckt. Das Schamgefühl der Dreijährigen wird in Zukunft hinter Türen gepflegt. „Ob das mal gut geht“, seufzen die Kinder gärtnerinnen in Köln-Flittard.