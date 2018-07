Inhalt Seite 1 — „Ja, mach’ nur einen Plan...“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fünf Mann hielten bis vor kurzem noch die Stellung. Jetzt ist das Büro an der Münchener Widenmayrstraße vollends verwaist. Hier residierte einmal die Architektengemeinschaft Schwethelm-Schlempp-Eichberg. Sie war im Jahre 1955 aus. einem Wettbewerb um den Neubau des sogenannten Münchner Klinikums als Sieger hervorgegangen. Dieses Projekt, das schon im ersten Bauabschnitt 400 Millionen Mark kostet, war jahrelang als das „modernste Klinikum Europas“ gepriesen worden. 1963 sollte der erste Ziegel für das 2000 Betten umfassende Zentralgebäude vermörtelt werden. Aber das war eine Rechnung ohne die Münchner Ministerialbürokratie.

In Brecht’s Dreigroschenoper heißt es: „Ja, mach nur einen Plan...“ Getreu dieser Devise hatten die drei Münchner Architekten in zweijähriger Arbeit mit einem 30 Mann starken Stab einen Plan ausgearbeitet, nach dem in dem Münchner Vorort Großhadern bis 1970 eine regelrechte Klinikstadt entstehen sollte. Mittelpunkt sollte ein 50 Meter hoher, 14stöckiger und 240 Meter langer Bettenbau werden, für den allein fünf Jahre Bauzeit vorgesehen waren. Hinter diesem Haupthaus war ein Operationstrakt geplant, dort sollten auch die Institute und Hörsäle entstehen Eine Zentralapotheke, ein eigenes Heizkraftwerk, eine zentrale Sterilisationsabteilung, eine tierexperimentelle Abteilung, ein Hörsaaltrakt mit Bibliothek, Rohrpost, Such- und Rufanlagen, sogar ein eigener Blutspenderdienst waren vorgesehen. Das Klinikum sollte nicht nur Mittelpunkt der ärztlichen Versorgung in Bayern werden, sondern auch ein Zentrum medizinisch-technischer Forschung.

Daß dieses Klinikum für die Millionenstadt München dringend notwendig ist, erweist sich alle Jahre wieder, insbesondere zur Winterszeit. Da werden Szenen wie diese zur Alltäglichkeit: Kranke müssen abgewiesen (1961 waren es 22 060) und auf später vertröstet werden, Notbetten stehen in Fluren und Nebenräumen, Ärzte und Schwestern, selber höchst beengt untergebracht, drängeln sich in den Gängen bis hinunter in die Keller zu den Patienten. Überdies sind die Kliniken, insbesondere der Universität, in einem Zustand, der, wie es der frühere SPD-Staatssekretär Karl Weishäuptl nach einer Besichtigung des sozialpolitischen Ausschusses des Bayerischen Landtages einmal schlicht ausdrückte, „zum Himmel stinkt“.

Dabei hat die Stadtverwaltung für ihre Kliniken in den Nachkriegsjahren nicht wenig getan. Bis 1950 schon steckte sie in den Wiederaufbau ihrer Krankenhäuser zirka 50 Millionen Mark, vor allem in das modern ausgerüstete Krankenhaus rechts der Isar und in das Schwabinger Krankenhaus. Der Bau eines Großkrankenhauses im Vorort Harlaching wird weitere 80 Millionen verschlingen. Doch auch dieser zielstrebige Wiederaufbau konnte nicht verhindern, daß immer noch 2300 Krankenbetten fehlen. Bayerns Metropole verfügt gegenwärtig nur über 12 600 Krankenbetten, täglich müßte eigentlich ein neues hinzukommen, denn die Bevölkerung der Isarmetropole wächst jährlich um 30 000 Menschen.

Auch der Staat war nicht faul. Für seine kriegsbeschädigten Universitätskliniken opferte er 35 Millionen Mark Wiederaufbaumittel. Ein weiteres Notprogramm über 30 Millionen Mark soll die im Stadtkern gelegenen Kliniken in den nachsten Jahren noch modernisieren. Denn die meisten sind bereits über 100 Jahre alt.

Gleichwohl war den Krankenhausexperten schon vor zehn Jahren klar, daß die Münchner Krankenhäuser angesichts des stetigen Wachstums der Bevölkerung in absehbarer Zeit nicht mehr ausreichen würden. 1952 kam es zu den ersten Verhandlungen zwischen der Stadtverwaltung und dem bayerischen Staat. Bis dahin konnte sich nämlich die Stadt als Miteigentümerin der Universitätskliniken betrachten. Allerdings ergaben sich daraus jahrelange Reibereien zwischen Stadt und Staat. Wenn es hieß, die Universitätskliniken müßten nun endlich so instandgesetzt werden, daß sie den Erfordernissen moderner medizinischer Betreuung genügten, schob man sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. 1953 kam schließlich ein Vertrag zustande, demzufolge die Universitätskliniken ganz in das Eigentum des bayerischen Staates übergingen. Nun, so glaubte man, könne der Wiederaufbau energisch in Angriff genommen werden. So wurde denn der Plan geboren, ein zentrales Klinikum zu bauen. Alsbald freilich geriet man nun in Widerstreit, ob es sinnvoll wäre, die neue Klinikstadt im Stadtkern oder am Stadtrand zu errichten.