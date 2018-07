Die Kraft entschied in Oberstdorf – Undurchsichtiges neues Punktsystem – Der große Wettkampf durfte nicht stattfinden

Von Rudolf Walter Leonhardt

Oberstdorf, Ende Dezember

Dreifaches Mißvergnügen schrieben die Freunde der fliegenden Bretter auf das Konto der internationalen Jury, des weltumfassenden Skiverbandes FIS und der deutschen Innenminister.

Hier in Oberstdorf begann am vergangenen Freitag die XI. Deutsch-Österreichische Springer-Tournee 1962/63, wie es offiziell heißt; kürzer, deutlicher und geläufiger: das Vier-Schanzen-Springen.

Es wurde am Sonntag in Innsbruck, am Dienstag in Partenkirchen fortgesetzt und soll am 6. Januar in Bischofshofen zu Abschluß und Siegerkrönung gebracht werden.

Skispringer, korrekter: Sprungläufer, sehen ganz anders aus, als sich der harmlose Sportfreund bei gegebener Gelegenheit die „todesmutigen“ Männer vorstellen mag, die sich aus rasender Fahrt von einer Plattform in den Abgrund stürzen. Man nehme von der Figur eines Schwergewichtsboxers genau das Gegenteil, dann hat man sie: eher klein, zierlich fast und gar nicht so breitschultrig.