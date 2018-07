Paris, Anfang Januar

Noch weiß niemand, welche detaillierten Vorschläge der amerikanische Botschafter, Charles Bohlen, aus Washington mit nach Paris gebracht hat. Nach der Reaktion französischer Regierungsstellen zu urteilen, die General de Gaulle aber offenbar bisher nicht voll in seine Gedankengänge eingeweiht hat, ist jedoch nicht unbedingt mit einer eindeutig negativen französischen Antwort auf Kennedys Polaris-Angebot zu rechnen. Verschiedene Überlegungen sprechen dafür, daß der General das US-Paket nicht rundheraus zurückweisen kann, sondern aufschnüren und im einzelnen auf seinen Inhalt prüfen muß. Nicht alle Elemente des amerikanischen Vorschlags sind ja für Frankreich schlechterdings unannehmbar. Zunächst darf der französische Staatschef das Polaris-Angebot Kennedys an Großbritannien und Frankreich jedenfalls als eine bedingte de-facto-Anerkennung der französischen Atommacht werten.

Andererseits bestätigt die Skybolt- Schlappe Macmillans jedoch die Ansicht de Gaulles, daß jeder Staat seine außenpolitische Souveränität aufs Spiel setzt, der sich in Fragen der nuklearen Bewaffnung von anderen Mächten abhängig macht. Armeeminister Pierre Messmer hat eben in einem Interview erneut den Willen Frankreichs unterstrichen, sich eine autonome Force de Trappe zu schaffen. Dies sei nötig angesichts der Möglichkeit, daß die Vereinigten Staaten in fünf oder zehn Jahren „andere Ideen als wir über die Verteidigung Europas vertreten und sich weniger entschlossen zeigen könnten als in der Kuba-Affäre“. Autonomie aber setze die völlige Entscheidungsfreiheit über den Einsatz der Force de Frappe voraus – ein Punkt, über den die Vereinbarungen von Nassau nach französischer Auffassung nicht genügend Klarheit gebracht haben. Die Franzosen unterstreichen in diesem Zusammenhang, daß aus analogen Überlegungen ja auch die Vereinigten Staaten nicht bereit sind, ihre nuklearen Streitkräfte der NATO zu unterstellen.

Abseits von derlei politischen Betrachtungen muß Paris erwägen, ob das amerikanische Angebot für Frankreich technische Vorteile birgt. Der Rückstand der französischen Raketenforschung ist beträchtlich. Eine der Polaris vergleichbare Rakete – die Topaz – ist zwar bereits in der Entwicklung, doch muß sie noch erheblich verbessert werden. Allerdings wäre Frankreich, wenn es die Polaris-Offerte akzeptierte, keineswegs der gewaltigen Anstrengungen enthoben, nukleare Sprengköpfe und atomgetriebene Unterseeboote herzustellen, ohne die auch die Polaris wertlos bliebe.

Der Prototyp einer A-Bombe ist am 1. Mai 1962 in der Sahara mit Erfolg gezündet worden; einsatzbereite nukleare Sprengköpfe dürfte es aber erst in zwei bis drei Jahren geben. Optimisten rechnen damit, daß die erste Versuchsexplosion einer H-Bombe Ende 1964 stattfinden kann. Doch werden H-Bomben erst 1968 einsatzbereit sein – und auch dies nur, wenn der neue Atomreaktor Pierrelatte planmäßig funktioniert. Das erste atomgetriebene französische Unterseeboot – die Q 252 – soll schließlich 1969 in Betrieb genommen werden. Nach der Skybolt-Erfahrung erscheint in Paris die Fortführung derart kostspieliger Unternehmungen unsinnig, wenn man im vitalen Raketensektor völlig auf die amerikanische Hilfe angewiesen bliebe. Auch diese technischen Überlegungen schmälern denn den Reiz des Pölaris-Angebots.

Für die nähere Zukunft ist Frankreich also auf fünfzig mit A-Bomben ausgerüstete schwere Bomber vom Typ Mirage IV angewiesen, die wegen ihres geringen Aktionsradius von amerikanischen Tankerflugzeugen KC-135 versorgt werden müssen. Die ersten Mirage IV sollen vor Ende 1963 geliefert werden. Angesichts der sowjetischen Luftabwehr ist ihr Abschreckungswert jedoch gering. Freilich war es nie der Ehrgeiz der französischen Politik, den Rüstungsstand der atomaren Großmächte zu erreichen. Ihr Ziel ist es lediglich, sich ein Instrument zu schaffen, das es ihr ermöglicht, jede militärische Auseinandersetzung in Europa nach eigenem Gutdünken auf die nukleare Ebene zu heben – weil allein dieses Instrument ein Mitspracherecht gegenüber den Alliierten begründet.

Rudolf Fischer