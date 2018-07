Inhalt Seite 1 — Kleiner Kunstkalender Seite 2 Auf einer Seite lesen

BRAUNSCHWEIG (Kunstverein):

„Italienische Plastik“

66 Werke von 26 Bildhauern italienische Plastik heute. Die internationale Prominenz ist dabei: Marini mit einem frühen weiblichen Akt, Manzü mit einem Kruzifixus und einer weiblichen Figur, Lardera mit einer strengen Eisen- und Stahlkonstruktion, Consacra mit einer flatternden, ausgefransten Bronzewand („Traum des Eremiten“), die Brüder Pomodoro. Die Gruppe der italienischen „Manieristen“, die mit ihrer kurvenreichen Eleganz, ihrem überdrehten parodistischen Witz in Deutschland wenig Gegenliebe finden: Greco, Mascherini, Mastroianni. Dazu viele bei uns kaum bekannte Namen – sie bestätigen ein „Rinnovamento“ (Erneuerung) der italienischen Plastik auf breiter Front. Brillante Einfälle, surrealistische Phantasie, dazu handwerkliche Sicherheit einschließlich der viel bewunderten und auch als effektvoll verschrienen Oberflächenbehandlung. „Mechanische Liebe“ von Pietro, eine „Sonnenfinsternis“ von Ghermandi, ein „Puppenspieler“ von Perez, der „Papst“ von Bodini oder die abgebildete „Metopa“ von Mario Negri (Metope; das mit einem Relief geschmückte Feld eines Tempelfrieses), die sich sehr ernst, sehr hoheitsvoll gibt und in der Parallelität der harten, kantigen Schemen wie die moderne Aufführung eines antiken Dramas wirkt. Die Ausstellung wurde zuerst im Herbst während einer italienischen Woche in Hamburg gezeigt, wo sie viel zu kurz und außerdem in viel zu kleinen Kellerräumen zu sehen war. Jetzt hat Braunschweig die sehenswerte Schau übernommen – bis 3. Februar.

BREMEN (Kunsthalle):

„Francis Bott“

Francis Bott ist der dritte Francis in der modernen Malerei, nicht zu verwechseln mit dem Amerikaner Sam Francis und dem Engländer Francis Bacon. Er wurde 1904 in Frankfurt am Main geboren. „Er kannte die Tragödie, Deutscher zu sein“, schreibt Jean Cassou, der Direktor des Musée d’Art Moderne in Paris, im Ausstellungskatalog, „eine noble und reiche Tragödie. Tragödie, Träger einer der problematischsten und erhabensten Botschaften zu sein, die dem menschlichen Genie auferlegt wurde, Tragödie, einer Kultur anzugehören, die mehr als andere den Sinn des Verhängnisses in sich trug“. Er nennt seine Bilder „Gedichte im Licht von Goethe und Hölderlin, Dialoge zwischen Kunst und Kosmos, letztlich harmonische Einheiten zwischen diesen beiden Verhängnissen“. Francis Bott lebt seit 25 Jahren in Paris. Vorher, in Deutschland, war er Philosophiestudent, professioneller Vagabund, Sekretär von Bert Brecht. Eine Biographie mit abenteuerlichen und grausamen Details. Noch vor zehn Jahren war der Maler nicht einmal in Paris bekannt. Heute werden seine Bilder in Europa und in Amerika hoch bewertet. Die erste deutsche Kollektivausstellung – bis zum 9. Januar in Bremen. vorher in Bochum und Darmstadt – umfaßt über hundert Ölbilder und Gouachen, vorwiegend aus den letzten zehn Jahren. Abstrakte Kompositionen, von einer hohen künstlerischen Intelligenz gesteuert, von einer kaum zu überbietenden malerischen Delikatesse (vor allem in den kleinformatigen Gouachen). Die strahlenden, gespachtelten, ineinander verzahnten Farbflächen erinnern manchmal an Küstenlandschaften und an den Stil, der durch Nicolas de Staël berühmt wurde und den die beiden befreundeten Maler gemeinsam entwickelt haben. Die frühen Bilder sind weniger kultiviert, aber besonders originell.

ZÜRICH (Kunsthaus):