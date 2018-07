Krieg in Katanga: Immer wieder ging in den letzten Monaten diese Meldung durch die Weltpresse. Daß im Kongo Schüsse fallen, daß es dort Tote und Verletzte, zerstörte Häuser, Angst und Schrecken gibt – das alles wird kaum noch zur Notiz genommen. Auch nicht, daß die Vereinten Nationen – nun schon seit über zwei Jahren darum bemüht sind, dem Kongo endlich den Frieden zu bringen – einen Rückschlag nach dem anderen erleiden.

Es ist immer dasselbe. Die Gendarmen Tschombes schossen auf Soldaten der UN. Auf Grund des noch gültigen Sicherheitsratsmandates vom November 1961, zur Sicherung von Ruhe und Ordnung Waffengewalt anzuwenden, setzten sich die „Blauhelme“ zur Wehr. Doch ehe sie ihren Gegenangriff siegreich beenden konnten, ordnete der Generalsekretär an, das Feuer wieder einzustellen. Wieder setzte U Thant den Katanga-Präsidenten eine 14-Tage-Frist zur Annahme seiner Rückgliederungsforderungen und drohte, „andere Maßnahmen“ zu ergreifen, sollte sich Tschombe wiederum bockig zeigen.

Allem Anschein nach waren es jetzt die Engländer, die den Befehl U Thants, das Schießen einzustellen, erzwangen. London, ohnehin verbittert über den Entschluß Kennedys, eine amerikanische Militärmission in den Kongo zu entsenden und Tschombe auf diese Weise unter Druck zu setzen, bringen kein Verständnis für den „harten Kurs“ Washingtons gegenüber dem Katanga-Präsidenten auf. Sie glauben trotz aller Enttäuschungen und Fehlschläge, daß Tschombe nur auf dem Verhandlungswege gebracht werden könnte, seine störrische Haltung aufzugeben. U Thants neue Vorschläge für die Beratungen zwischen den kongolesischen Rivalen folgen dieser Politik eines „weichen Kurses“. Die Amerikaner hingegen, die im Kongo die finanzielle Hauptlast der UN-Aktion tragen, glauben nicht mehr daran, Tschombe auf diese Weise umstimmen zu können.

Von der widersprüchlichen Politik der UN und des Westens profitiert allein Moise Tschombe. Er droht nun abermals mit einem „zweiten Algerien“ und einem „Kampf gegen die Aggressoren bis zum letzten Mann“. Von neuem frohlocken auch jene, die entweder das Weltparlament für eine nutzlose „Quasselbude“ halten oder die UN-Truppen als „blaubehelmte Soldateska“ öffentlich verächtlich machen. Dabei vergessen sie freilich das eine: der Kongo droht in die Hände der Radikalen zu fallen. Die Widersacher des Ministerpräsidenten Adoula, der in Leopoldville residiert, warten nur auf den günstigen Augenblick, ihm den Garaus zu machen. Das aber wäre, so befürchtet Kennedy, die Stunde für den Kreml, um erneut im Kongo Fuß zu fassen. Das will der amerikanische Präsident, koste es was es wolle, verhindern.

Doch mit dieser Sorge steht Kennedy vorläufig noch allein. Es wird seiner ganzen Überzeugungskraft bedürfen, seinen Partner in London endlich davon zu überzeugen, daß seine Befürchtungen mehr denn je berechtigt sind. D.S