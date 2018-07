Berlin, Anfang Januar

Die beiden Männer, die heute allein amtliche Beziehungen zwischen den beiden Regierungen in Deutschland pflegen, sind Dr. Kurt Leopold, Leiter der Treuhandstelle für Interzonenhandel, und Heinz Behrendt, Hauptabteilungsleiter im DDR-Ministerium für Außen- und Innerdeutschen Handel. In den festlichen Tagen um die Jahreswende hatten sie wenig Anlaß, ihrer nächsten Begegnung mit viel Optimismus entgegenzusehen. Sie soll noch im Januar stattfinden. Aber fraglich ist, ob man dabei – neben der Erledigung der laufenden Geschäfte – auch im zentralen Beratungspunkt weiterkommen wird. Es ist die (nun schon seit Februar 1962 behandelte) Frage, ob die Bundesrepublik der DDR einen langfristigen Kredit von zunächst 400 Millionen D-Mark gewährt und ob die Regierung der DDR dafür die Freizügigkeit der Westberliner in Groß-Berlin wieder herstellt.

Seit der letzten Beratung hat sich das Klima wieder sehr verschlechtert. Allerdings gilt offiziell noch immer das Wort, das der Bundesbeauftragte Felix von Eckardt über Leopold an Behrendt weitergeben ließ: Die Regierung der DDR möge durch Erlaß ihres Innenministers Maron die Freizügigkeit der Westberliner wieder herstellen und gleichzeitig mitteilen, wann im Bundesanzeiger die Gewährung des 400-Millionen-Kredits in der Form einer Swingerhöhung für den Interzonenhandel erscheinen solle. „Mein Wort darauf“, ließ von Eckardt sagen, „das geht in Ordnung.“

Ulbrichts kommunistische Administration aber wird sich schwerlich dazu verstehen. Jenseits der Mauer haben die politischen Führungsgremien schon seit geraumer Zeit nach Mitteln und Wegen gesucht, um den Beziehungen zwischen Bundesrepublik und DDR einen anderen Stil zu geben. Der eine Zeitlang in Berlin erörterte Gedanke, die Treuhandstelle für Interzonenhandel in eine „Bundesdienststelle für innerdeutsche Beziehungen“ zu verwandeln, entsprach östlichen Intentionen und wäre wohl auch honoriert worden, ohne daß die Regierung der DDR damit gleich Anerkennungsansprüche verbunden hätte. Ostberlin erwog, ein entsprechendes Gremium zu bilden. Aber aus all dem wurde nichts: Die Treuhandstelle bleibt, was sie war. Dr. Leopold gilt freilich nach wie vor als vollgültiger Verhandlungspartner, weil er die Vollmacht des Bundeswirtschaftsministeriums und des Regierenden Bürgermeisters von Berlin vorlegt. Hauptabteilungsleiter Heinz Behrendt bleibt ebenfalls, was er ist. Nur wenn Leopold politische Fragen aufwirft, soll ihm auf östlicher Seite ein Vertreter des DDR-Außenministeriums entgegentreten, und zwar niemand anderer als der stellvertretende Außenminister Paul Wandel.

Die Regierung der DDR verfolgt damit das Ziel, das Junktim zwischen wirtschaftlichen und politischen Fragen zumindest nach außen hin zu verwischen. Die Bundesregierung dagegen möchte das enge Junktim zwischen Erleichterungen für die Westberliner und dem bundesrepublikanischen Kredit auf jeden Fall erhalten. So erhielt Dr. Leopold die Weisung, das Vertragswerk nur abzuschließen, wenn auf beiden Dokumenten die gleiche östliche Unterschrift, nämlich die von Behrendt, steht.

War das notwendig? Nach Westberliner Ansicht gewiß nicht. Der östliche Versuch, einen stellvertretenden Außenminister ins Ziel zu bringen, wird hier als belanglos betrachtet. Bonn aber will Paul Wandel, der übrigens im Auswärtigen Amt der DDR nur die Funktion eines Hauptabteilungsleiters ausübt, lediglich als Mitglied von Behrendts Delegation zur Kenntnis nehmen. Es heißt, die prominente Beteiligung eines stellvertretenden Außenministers könne den Vertragsabschluß bedenklich in die Nähe einer de facto-Anerkennung rücken.

Die Berliner haben wenig Verständnis für diese Sorge. Sie wollen vor allem ihre Verwandten wiedersehen und kritisieren jeden, der sie daran hindert: Man solle sehen, aus dem 400-Millionen-Kredit, so viele konkrete Gegenleistungen wie möglich herauszuschlagen, anstatt irreale Fragen der Anerkennung aufzuwerfen.

Die führenden Männer Berlins, soweit sie der SPD angehören, haben das Anerkennungsproblem längst einer neuen Betrachtungsweise unterzogen. Sie halten nicht mehr jede Abmachung mit den Kommunisten jenseits der Mauer für einen gefährlichen Patrouillenritt auf das Minenfeld der Anerkennungsproblematik. Und man neigt auch dazu, Befürchtungen solcher Art, wenn sie aus Bonn kommen, mißtrauisch zu betrachten und dahinter andere Motive zu vermuten. Es gibt, so heißt es in diesen Kreisen, in der Bundeshauptstadt nicht wenige einflußreiche Personen, die von jeher Gegner von Gesprächen mit „drüben“ waren und heute in der geplanten Abmachung eine verwerfliche wirtschaftliche Hilfe erblicken – verwerflich, weil damit ein Regime, das doch vor dem ökonomischen Ruin stehe, womöglich gerettet werden könne. Diese Leute aber vergäßen ganz, daß unter einem Gewaltregime Wirtschaftskrisen wohl menschliche Leiden, kaum aber den Zusammenbruch des Staates bewirken könnten. René Bayer