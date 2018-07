Inhalt Seite 1 — Markt oder Tempel? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Adolf Metzner

Am 1. Januar vor 100 Jahren wurde Pierre de Coubertin, der Schöpfer der modernen Olympischen Spiele, geboren. Normannische Abenteurer waren unter seinen Ahnen, auch Kammerherren des Königs von Frankreich. Sie mochten ebenso in seinem Blute rumort haben wie jener generöse römische Ahnherr, auf dessen Grundstück die Marmorgruppe des Laokoon geborgen wurde, die er dann flugs dem Papste schenkte.

Der junge Pierre sollte nach der Tradition Offizier werden, aber bald behagte ihm der eintönige Drill nicht mehr. Der Plan tauchte auf, in die Politik zu gehen, auch er wurde wieder verworfen. Coubertin studierte dann an der Sorbonne alles mögliche, schließlich legte er aber seine Prüfung als Philologe ab – das Thema seines Vortrags in der Aula hieß beziehungsvoll „Die schöpferische Phantasie des Menschen“.

Ein längerer Aufenthalt an einem College in England folgte. Die Arbeit seines Bakkalaureats behandelte Arnold Thomas, jenen schon beinahe legendären Headmaster von Rugby, der der englischen Pädagogik schon in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts jenen pragmatischen, weltoffenen Zug zur eigenen Persönlichkeitsbildung verlieh – wobei dem Sport scheinbar nebenbei eine ganz entscheidende Rolle zufiel.

Diese Eindrücke und Einflüsse, hinzu kommt noch eine Reise nach den Vereinigten Staaten, ließen aus dem jungen Coubertin, der zu sarkastischer Zeitkritik neigte, so etwas wie einen Reformpädagogen mit einem temperierten Sendungsbewußtsein werden, dem noch ein Schuß französischen Nationalstolzes beigemischt war. „Rebronzer la France“ war seine asketische Devise, de er dem „Animalismus“, wie er sagte, des „Fin de siecle“ entgegensetzte. Die Gefahr sah der unruhige Eiferer in seinem Vaterlande in der einseitigen Schulung des Intellekts. Die Bronze – der Zement würde es heute gängig heißen – sollte eben der Sport sein, wie der junge Idealist ihn in England und in den USA kennengelernt hatte. Klein und behend, übte er selbst alle möglichen Sportarten aus, ohne sich aber dabei irgendwie auszuzeichnen. Daneben schrieb er Bücher, die kaum jemand las – eine vierbändige Weltgeschichte ist darunter – verfaßte Denkschriften, worin er nicht gerade meinte, daß diese Weh die schlechteste aller denkbaren Welten sei, aber miserabel genug, daß die Erziehung von Grunc auf geändert werden müsse. Der junge Mann, den noch ein letzter Strahl der späten, recht pathetischen Romantik getroffen hatte, schien alle Chancen zu haben, als verkannter Weltverbesserer zu scheitern, wenn ihm nicht auch die ganze Ratio seiner Rasse, eine gewisse Pfiffigkeit und eine eigentümliche Witterung sowohl für das in der Luft liegende als auch für das Kommende eigen gewesen wäre. So spürte er, daß jetzt der Zeitpunkt da sei, die alten Olympischen Spiele wiederzuerwecken.

Coubertin begnügte sich nun nicht damit, wie mancher vor ihm papierne Appelle zu erlassen – nicht umsonst hatte er sich schon mit Psychologie befaßt –, sondern er gründete ein internationales Komitee und konstituierte es 1894 feierlich in eben jener Aula der Sorbonne, in der er einst als Examenskandidat die Phantasie des Menschen gepriesen hatte. Präsident des Internationalen Olympischen Komitees wurde er natürlich selbst. Tausend Widerstände türmten sich auf, aber nun gab es kein Halten mehr – sie wurden alle überwunden Die ersten Spiele fanden 1896 in Athen in einem marmorschimmernden Stadion statt, das ein griechischer Mäzen an der Stelle des alten panathenäischen errichten ließ. Coubertin dachte sich ein völkerverbrüderndes Zeremoniell für die Eröffnungs- und Schlußfeier aus: Einmarsch der Nationen, jubelnde Chöre, Schwärme weißer Friedenstauben – aber das zwingende Symbol fehlte noch – dies fügte erst sein geistiger Nachfolger, der Deutsche Carl Diem hinzu – den olympischen Fackellauf – die heilige Flamme, die es zu hüten gilt.

Tiefste Friedenssehnsüchte verschmelzen sich mit den Schauern eines pantheistischen Feuerkults. Aber einen Höhepunkt menschlicher Hingabe, den Marathonlauf, hatte der französische Aristokrat auf Rat eines Freundes schon auf sein. Programm gesetzt. Dieser Lauf, der die extreme Erschöpfung provoziert, geboren aus falschverstandener Grieehenschwärmerei, den die Hellenen, auf Maß und Mitte bedacht, als Agon vielleicht verabscheut hätten – dieser Lauf des Leidens, der den Helden mit einem Märtyrerschein umgab, entsprach so ganz der kommenden Zeit, die das Äußerste wagen und alle Grenzen sprengen sollte. Als der griechische Hirte Spyridon Louis als Sieger das Stadion betrat, das unter dem Jubel seiner Landsleute zu bersten schien, kulminierte das Fest in einem jener menschlichen Hochgefühle, die fortwirkende Kraft besitzen. Nun konnten die Olympischen Spiele nicht mehr untergehen. 1900 in Paris und 1904 in St. Louis waren sie zwar nur armselige Anhängsel an kolossale Weltausstellungen und ausgesprochene Fehlschläge. Aber 1908 in London war es schon ein Erfolg, und der große Durchbruch kam 1912 in Stockholm, wo die Olympischen Spiele von einem sportfreudigen, friedliebenden Volk, an seiner Spitze der König, getragen wurden. Auch der erste Weltkrieg und der Ausschluß der Deutschen 1920 in Antwerpen und 1924 in Paris konnte den endgültigen Triumph nicht mehr aufhalten. Aber 1925 beim Kongreß des Internationalen Olympischen Komitees in Paris geschah etwas Unerwartetes: der 63jährige Coubertin, der auch mit diplomatischer Schläue seinen „Olympismus“ dirigiert hatte, erklärte, daß er jetzt zurücktreten werde. Mit einer hinreißenden Rede, in der seine Befürchtungen, aber auch sein Optimismus durchklangen, verabschiedete er sich. Die Gefahren sah er im nationalen Prestige und in materialistischem Geschäftsdenken. „Markt oder Tempel“, so rief Coubertin damals aus, „die Sportsleute haben zu wählen. Sie können nicht beides wollen. Sie müssen sich für eines entscheiden. Sportsleute, wählt!“