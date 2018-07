Inhalt Seite 1 — Nicht nur ein „kleines Rad“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer sich selbst gegenüber, bei allem Wohlwollen, einen Schuß Argwohn bewahrt, weiß längst, daß er von sich nicht immer stilgetreue Konsequenz erwarten darf: weder im Handeln noch im Denken! Wenn unser Tun nicht spurgenau unseren Prinzipien folgt, muckt das Gewissen auf. Weniger bewußt ist uns, daß die Prinzipien, aus denen unsere Gedanken herausspazieren, zuweilen den buntgewürfelten Häusern einer Straßenzeile gleichen, die nicht logische Planung zusammenfügte, sondern eher Zufall und Zeit aneinanderreihten. Was dem oberflächlichen Blick als Einheit erscheint, weist bei näherer Betrachtung höchst unterschiedliche Bauelemente auf und verrät widersprüchliche Grundstrukturen.

Wie etwa wird uns „Geschichte“ bewußt? – Sofern wir in die Vergangenheit schauen, verfestigt sich unversehens das Tatsächliche zum Notwendigen. Was war, mußte wohl so sein, wie es war: denn es ist ja schließlich geschehen! Brutus ermordete Cäsar. Also neigen wir dazu anzunehmen, daß Brutus nichts anderes übrigblieb, als Cäsar zu ermorden. – Wir haben gelernt, jede geschichtliche Epoche aus ihren eigenen Voraussetzungen zu verstehen. Wir sezieren die Gründe, untersuchen die Triebkräfte, entwirren die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren. Zum Schluß bündeln wir die getrennten Fäden wieder zu einem säuberlichen Knoten. Und siehe da: wir erhalten als Resümee das Faktum, wie es die Geschichtsschreibung registriert hat!

Die Tageszeitung lesen wir allerdings mit anderen Augen! Hier wird uns der kribbelnde Moment, die Entscheidung auf Messers Schneide, der Seiltanz der Freiheit bewußt. Wir würden es für eine Ausflucht, für ein windiges Alibi der Verantwortung halten, wenn man uns weismachen wollte: die Ereignisse nähmen halt ihren notwendigen Verlauf, und daran ließe sich nichts andern! O nein: wenn es um die aktuelle Zeitgeschichte geht – um eine Koalitionsverhandlung oder um die Kuba-Krise – sind wir nicht willens, Vernunft und Entscheidungsfreiheit in die Zwangsjacke irgendeiner blinden Gesetzlichkeit stecken zu lassen! Man muß sich doch verständigen können!

Vielleicht wird es bald ein Symbol geben für die „Zeit des Menschen“. Ein Notsignal der Vernunft und des guten Willens. Ein unheimliches Fanal, das deutlich macht, wie der Freiheit des Menschen – im Jetzt, auf der Spitze der zitternden Sekunde! – Vergangenheit und Zukunft zur Entscheidung preisgegeben sind! – Botschafter Dean hat der Abrüstungskonferenz vorgeschlagen, einen direkten Draht einzurichten zwischen Kennedy und Chruschtschow. Ein „heißes Telephon“, das den „Krieg aus Versehen“ verhindern soll! Denn diese mörderisch groteske Möglichkeit ist in greifbare Nähe gerückt, seitdem die Flugzeit atomarer Raketen auf Minuten zusammengeschrumpft ist. Eine schauerliche Fata Morgana! Ein Mißverständnis, eine Fehlinterpretation oder ein vermeintlicher Angriff könnten blitzschnelle Reaktionen provozieren, deren Folgen nicht abzusehen sind! Darum ist es so dringend nötig, die Verständigung in letzter Sekunde zu ermöglichen. Das „heiße Telephon“ markiert, daß aus dem Menschen selbst das Feuer brechen kann, um Jahrtausende einzuäschern, daß er die Zukunft kappen, daß er sich und der Welt das Urteil sprechen kann.

Also ist die Geschichte, doch: Schöpfung und Schicksal, des Menschen? Also ist sie doch Entwurf der Freiheit und gründlich unterschieden von der blinden Abfolge der Natur? – In den stolzen und in den schrecklichen Augenblicken unseres Selbstbewußtseins sind wir bereit, diese Frage mit „Ja“ zu beantworten. Aber wenn uns dann wieder der Alltag überkommt, wenn wir spüren, wieviele Bedingungen uns einschränken, sind wir wieder geneigt abzudanken. Was bleibt vom Traum des geschichtsmächtigen Menschen, sobald wir uns vergegenwärtigen, daß wir in einem engmaschigen Netz anonymer Kräfte gefangen sind?

Da ist der Zangengriff der sozialen und politischen Situation. Der Druck der Arbeitswelt. Das Gewicht des Staates. Der Prägestock des Milieus. Die Leimhaut der Konventionen. Welchen Einfluß hat schon der Einzelne auf Konjunktur oder Flaute? Die Strömung der Zeitgeschichte überrollt uns, so sehr wir uns auch festklammern wollen. Bald spült sie uns ins ruhige Gewässer. Bald speit sie uns in einen Strudel! – Wer dies alles bedenkt, ist versucht, die Behauptung, Geschichte sei „Entwurf der Freiheit“, als Mythos abzutun! Das menschliche Gesicht der Geschichte versteint zum augenlosen Fatum. Der Glaube an ein innewohnendes Gesetz der Geschichte, die Hoffnung, daß die Zivilisation im Fortschritt das Humane im Menschen befreie, mochten einen Hegel, einen Comte, einen Bentham begeistern: Der moderne Mensch gewinnt, im Käfig der sekundären Systeme, eher den Eindruck, daß die Eigengesetzlichkeit der technisierten Welt die Träume der Freiheit niederwalzt. Was lohnt es sich also, über „geschichtliche Verantwortung“ nachzugrübeln? Es scheint besser, sich auf Nahziele einzurichten, um – zum privaten Nutzen – aus der Situation herauszuschinden, was der Augenblick hergibt!

Wenn ein Kalenderjahr endet, ein neues Kalenderjahr beginnt, merken wir auf. Einen kurzen Moment wird uns klar, daß es uns, genau uns – den Menschen – eignet, die Zeit als Zeit zu erfahren, die Vergangenheit als Vergangenheit und die Zukunft als Zukunft. Daß wir nicht ertrinken im „Jetzt“. Daß wir, im Unterschied zum Tier, das Erbe sichten können, um über den Bestand nach Wahl zu verfügen und ihn in neue Möglichkeiten zu investieren: den Bestand des Temperamentes und der Energie, das Überkommene und das, was wir aus uns gemacht haben. – Aber gerade in diesem Augenblick der Besinnung finden wir uns auch verwirrt der Frage konfrontiert, ob Geschichte nun Zwang oder ob sie Entwurf der Freiheit sei.