Von Walter Retlaw

Das Jahr 1962 ist für die Besitzer französischer Aktien nicht ungünstig verlaufen. Das Kursniveau hielt sich zu Ende des Jahres in etwa auf der Basis, von der es im Januar 1962 ausgegangen war. Die schweren Einbrüche im Oktober wurden Ende November schnell ausgeglichen, aber die Erinnerung an die harten Verluste wird noch lange Zeit psychologische Nachwirkungen haben. Eines hat sich jedoch im vergangenen Jahr grundlegend verändert: In der bewegten Parlamentsgeschichte Frankreichs gibt es nunmehr eine starke Mehrheitspartei, auf die sich die Regierung in ihrer Wirtschaftspolitik stützen kann. Das ist für Frankreich etwas ganz Neues. Wirtschaftspolitik kann jetzt ohne Rücksicht auf Parteihader gemacht werden. Diese Feststellung ist um so wichtiger, als die französische Politik in den nächsten fünf Jahren vorwiegend wirtschaftlich orientiert sein wird.

Um die gesteckten Ziele erreichen zu können, muß Frankreich die „Entfaltung der Prosperität“ als vornehmste Aufgabe pflegen. Aber noch ist ungewiß, ob der Produktionsrythmus kräftig genug sein wird, um die steigenden Unkosten auszugleichen. Auch hier gibt es den üblichen Kummer mit den ständigen Tarifforderungen der Arbeitnehmerschaft. Die Furcht vor inflationären Tendenzen ist keineswegs völlig verschwunden. Die Börse, deren Meinung keiner Regierungszensur unterliegt, und die durch ihre Kursbildung sagen kann, was sie will, würde auf Inflationsgefahren sofort reagieren. Sie dürfte sich die Rolle eines Stimmungsbarometers nicht nehmen lassen. Die Regierung braucht eine funktionsfähige Börse. Sie kann ihr Expansionsprogramm nicht durchführen, wenn sie sich auf die Börse als Instrument der Industriefinanzierung nicht verlassen kann. Denn das ist die Pariser Börse in Wirklichkeit: Nicht ein Markt, an dem sich spekulative Leidenschaften austoben dürfen, sondern ein Markt zur Beschaffung von Finanzmitteln. Sollte die Börse dieser Aufgabe nicht gerecht werden können, so dürften die Ziele des französischen Vierjahresplanes nicht erreicht werden.

An technischer Hilfe für ein gutes Funktionieren der Börse wird es von Seiten der Regierung daher auch im neuen Jahre nicht fehlen. Die Börsenreform ist nun gerade ein Jahr alt, und obwohl sich die Vereinheitlichung der Märkte im allgemeinen bewährt hat, gibt es doch manche Mängel, die abgestellt werden sollten. Zunächst fehlt es an handelbaren Papieren. Von alters her ist der französische Kapitalist ein schlechter Verkäufer. Was er erwirbt, wird – wenn nicht ganz besondere Umstände dagegensprechen – sorgfältig und für lange Zeit konserviert. Das zur Verfügung stehende Material ist daher ungewöhnlich knapp. Steigt die Nachfrage nach Aktien, so sind nur in seltenen Fällen ausreichende Reserven vorhanden. Hektische Kursbewegungen sind die Folge. Um diesem Übelstande abzuhelfen, werden nunmehr viele neue Aktiengesellschaften der offiziellen amtlichen Notierung zugeführt.

Wenn diese Einführungen aber nicht über den unnotierten Markt begannen und dort zeitig vorbereitet wurden, ergaben sich oftmals unerfreuliche Verhältnisse: Die Nachfrage für neueingeführte Werte war häufig so hoch, daß sie nur unter größten Schwierigkeiten (manchmal erst nach Monaten) befriedigt werden konnte. Der unnotierte Markt hat, nicht zuletzt aus diesem Grunde, wachsende Bedeutung erhalten. Er ist breiter geworden und sein Geschäft hat eine beachtenswerte Belebung erfahren. Als Fehler stellte sich schließlich heraus, daß nach der neuen Börsenordnung ein Papier immer nur an einer Börse notiert werden darf. Diese Bestimmung hat zu einer Austrocknung der Provinzbörsen geführt, was in Widerspruch zur Politik der industriellen Dezentralisierung steht. Es ist daher zu erwarten, daß die Stärkung der Provinzbörsen nunmehr zu einem wichtigen Programmpunkt der Regierungspolitik gemacht werden wird.

Endlich soll auch der Versuch gemacht werden, dem „Aktiensparen des kleinen Mannes“ eine größere Verbreitung zu geben. Als erster Schritt auf diesem Wege ist die Bildung von „offenen“ Investmenttrusts nach dem Muster anderer europäischer Länder in Aussicht genommen. Damit soll einem breiten Publikum die Möglichkeit gegeben werden, sich sozusagen an der „Entwicklung des Aktienindex“ zu beteiligen. Bei den „geschlossenen“ Investmenttrusts mit festem Kapital hat sich herausgestellt, daß ihre Anteile in den offiziellen Kursen stark unterbewertet werden.

Die Publizitätspflicht der Gesellschaften soll erweitert werden. Schon jetzt sind große Gesellschaften verpflichtet, vierteljährlich ihre Umsätze zu veröffentlichen. Viele Unternehmungen gehen freiwillig darüber hinaus und veröffentlichen auch ihre Auftragsbestände. In Zusammenhang damit ist eine Reform der Beratungsvorschriften für die Kunden zu erwarten. Den Agents de Change (Börsenmaklern) ist zur Zeit streng verboten, irgendwelche Publizität für ihre eigenen Firmen sowie für Aktien im allgemeinen zu machen. Die Folge davon ist, daß das börseninteressierte Publikum keine ausreichende Beratung findet. Die Wirtschaftspresse allein kann diese Aufgabe nicht erfüllen. Die Bewegungsfreiheit der Agents de Change, die nicht viel mehr als „Kursregistrierungsfunktionen“ haben, wird vergrößert werden müssen.