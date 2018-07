Deutsche Groteske

Allmählich scheint auch die Sowjetzone zu ahnen, daß mit Touristen Geld zu machen ist. kürzlich hat das Ostberliner Reisebüro das Osttourist-Reisebüro in der Bundesrepublik gebeten, leisen in die Sowjetzone in ihre Prospekte aufzunehmen; die Erteilung von Visa dauere etwa acht Wochen. Die Einladung gilt allerdings nur für Ausländer. Deutsche sind unerwünscht; sie dürfen selten hinein, nie heraus. Motto: Herzlich willkommen – für Devisen.

Billig – gewesen

Seit dem 1. Januar ist Spanien endgültig kein ganz so billiges Land mehr wie zuvor. Hoteliers und Pensionsbesitzer verlangen jetzt dreißig bis sechzig Prozent höhere Preise – doch es bleibt abzuwarten, ob die Besucher fortan nur noch Unterkünfte ohne Fehl finden, etwas, das sie bisher ebenso hingenommen haben wie die lange Reise. Ob der Hinweis auf die „ewige Sonne“ genügen wird, das Traum-Soll von 17 Millionen Gästen je Jahr zu erreichen? Solchen Optimismus hegt das spanische Ministerium für Information und Tourismus. Es ist das gleiche Amt, daß die Preiserhöhungen angeordnet hat.

Beängstigend ruhig

Anzeige in einer Allgäuer Zeitung: „Herbst- und Winterferien für Natur- und Wanderfreunde abseits des Touristenverkehrs, äußerst bis beängstigend ruhig ...“ Das Geschäft mit der Ruhe nimmt seinen Lauf, und allmählich raufen sich die Kurdirektoren die Haare: Sie fürchten, daß ihnen die Ruhe davonläuft. In den „Richtlinien zur Bekämpfung gesundheitsgefährdenden Lärms in Kur- und Erholungsorten“ gibt der Deutsche Bäderverband nun Anregungen, wie die Lärmbekämpfung zwischen Wunsch und Gesetz stattfinden kann. Er hat eine Musterverordnung ausgearbeitet, die ihre Stütze im Grundgesetz, Artikel 2, findet. Darin wird das Recht auf körperliche Unversehrtheit verbürgt.

Auch sehr schön

Über eine besondere Leistung touristischer Innenarchitektur berichtet der St. Moritz-Courier: „Aus der ,farbenfreudigen‘ Bar im Hotel... ist ein gemütliches, heimeliges Lokal – die Scotch Bar – entstanden. Geschmackvoll sind die dunklen Windsor-Möbel – ausstaffiert mit Kissen aus schönem Schottenstoff – im Raum angeordnet, und lassen doch eine verhältnismäßig große Fläche zum Tanzen frei. Die ebenfalls dunkel gehaltenen Wände sind aufgelockert durch verschiedene Zinnteller und werden bald noch eine weitere originelle Verzierung erhalten: echte alte englische Wirtshausschilder Sehr schön ist auch die Holzdecke, und die Bespannung mit einem Lindsay-Tartan wirkt apart. Der ganze Raum erhält eine freundliche Note durch die weißen Gardinen mit den netten Schottenstoff-Volants. In dieser harmonischen, gemütlichen Atmosphäre macht es jedem Gast Freude, den Scotch aus den originellen White-Horse-Bechern zu trinken.“ – Wie heißt Prost auf altenglisch?