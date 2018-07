KÖLN (Schauspielhaus):

„Stalingrad“ von Claus Hubalek

Dieses Stück ist vom Norddeutschen Rundfunk für das Fernsehen in Auftrag gegeben worden. Großmütig blieb die „Uraufführung“ dem Kölner Theater vorbehalten, weil Oscar Fritz Schuh 1954 den Dramatiker Hubalek in Berlin entdeckt hatte („Der Hauptmann und sein Held“). Für seine neue „Fabel“ hatte der Bearbeiter von vornherein ausgesorgt, konnte er sich doch der Gestaltenfülle und der Dokumentation des „Stalingrad“ Romans von Theodor Plievier bedienen. Dennoch blieb das Ergebnis für die Bühne mager. In 16 kurzatmigen Bildern werden 26 Personen aufgeboten, um den Wahnsinn von Hitlers Befehl zur Einigelung der Sechsten Armee in Stalingrad (1942/43) zu demonstrieren. Darüber hinaus fordert Hubalek das ganze System und diejenigen, die durch Mitmachen schuldig wurden, in die Schranken. Dieses Thema übersteigt die Kraft des Dramatikers. Trotz primitiver Vereinfachungen müssen dem Bühnenautor Hubalek aber formale Fortschritte bestätigt werden. Einige Szenen sind als Theater gesehen und werden über weite Strecken dramaturgisch miteinander verklammert. O. F. Schuhs Regie und das Bühnenbild von Ekkehard Grübler stützten das Szenenmosaik mit theatereigenen Mitteln. Nicht ohne Erfolg bemühte sich Schuh, eine Atmosphäre von Büchnerscher Doppelbödigkeit zu erzeugen. Aus einer ensemblehaft stimmenden Besetzung ragten in Generalsrollen hervor: Bernhard Minetti, René Deltgen und Alois Garg. Als Plieviers Soldat Gnotke wirkte Wolfgang Kieling durch starke menschliche Ausstrahlung. Dem Publikum stellte sich weder das Theater noch der Autor: Der Vorhang blieb nach der Premiere geschlossen.

HAMBURG (Thalia-Theater):

„Die Frau im Morgenrock“ von Ted Willis

Die staatliche Unterhaltungsbühne Hamburgs wartet mit einer neuen Serie „deutscher Erstaufführungen“ auf. Den jüngsten Import aus England, der erst ein Film und dann ein Fernsehspiel war, würde Heinz Hilpert als „situationsgestaltendes Theater“ klassifizieren. Dutzendware einer Ehekalamität, aber ein Spielanlaß. In Hamburg heißt der Titelstar Inge Meysel. Bemerkenswert und für das Thalia-Theater, das Regisseure braucht, beherzigenswert war die Inszenierung von Klaus Wagner. Der Gast aus Frankfurt (zuletzt wurde bei Buckwitz Wagners „Datterich“-Inszenierung laut gelobt) führte nicht nur Inge Meysel an ihren eigenen Klippen vorbei. Er knetete auch den sonst nur feinen père noble Hans Paetsch zu einem rollengerechten kleinen Mann, der nicht recht weiß, was er will, und eine Weile über seine seelischen Verhältnisse lebt. Schließlich wurde das brachliegende Talent Eleonore Schroths von Klaus Wagner zu einer runden, lebendigen Gestalt erweckt.