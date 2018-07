Funk

Donnerstag, 27. Dezember, die Lesung:

Etwas ängstlich wartete man, was daraus werden sollte: Das Dritte Programm des NDR und des Senders Freies Berlin hatten angekündigt, Werner Finck werde auf seine Weise nach und nach den nur leicht gekürzten Tristram Shandy von Laurence Sterne lesen. Am Donnerstag fing Finck damit an, eine Stunde und zehn Minuten lang. Etwas über die Hälfte der Zeit konferierte der Kabarettist über Sterne. Und siehe: es war nicht nur erträglich, es war ein Vergnügen.

Was Finck sich vorgenommen hat, ist keine Kleinigkeit: die Schraube der Ironie und des Witzes, bei Sterne schon so stramm angezogen, noch um eine Umdrehung weiterzutreiben. Mit Hilfe der Zerstreutheit als Stil – Fincks Mittel von jeher – paraphrasiert er den „Klasiker des à propos schachtelt den Tristram ein, indem er von ihm und Sterne zu erzählen versucht – wie Tristram übersieh selbst, seine Eltern, Toby und Trim. Daß Finck Sterne und den Shandyismus – „die Unmöglichkeit, über einen ernsten Gegenstand zwei Minuten zu denken“ – besonders schätzen muß, liegt auf der Hand. Fincks eigene Texte bestehen im Abschweifen – der Tristram Shandy ist eine einzige Abschweifung.

Fünf Druckbogen schrieb Sterne jährlich. Er begann den Tristram Shandy 1760 und hörte ein Jahr vor seinem Tode (1767) damit auf, ohne ihn beendet zu haben. Natürlich konnte dieses Buch auch gar kein Ende haben. Im dritten Programm wird man wöchentlich sechs Kapitel Tristram hören – gelesen aus der Hamburger Übersetzung Bodes von 1774–76, die von Ilse Leisi-Gugler sprachlich bearbeitet und, von Fritz Güttinger neu herausgegeben, bei Manesse verlegt ist.

Ob Finck im Gegensatz zu Sterne ein Ende finden kann, wird sich herausstellen. Ruth Herrmann