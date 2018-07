Von Karl Dedecius

1832: Halb Frankfurt ist ganz verrückt wegen dieser Polen. Du würdest die Stadt nicht wiedererkennen, teilt Suleika ihrem Freund Goethe mit. Ein Taumel von Begeisterung und Gastfreundschaft ergreift die Ortschaften, in denen die Polen – als „Feinde des russischen Imperiums“ – auftauchen. Die Polenlieder verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Der Stadtrat von Frankfurt gewährt einstimmig einen Betrag von 30 000 Mark zur Unterstützung der Flüchtlinge aus Polen. In London entsteht The Literary Association of the Friends of Poland. Im Pleyel-Saal zu Paris spielt Chopin. Pfarrer Félicité-Robert de Lamennais schreibt in Rom die glühende Hymne à la Pologne. Richard Wagner komponiert seine Jugendouvertüre Polonia.

1862: Garibaldi schreibt an die polnische Jugend in Heidelberg: „Noch werde ich meinen Arm zur Verteidigung der Freiheit Polens erheben!“

1962: In Frankfurt am Main scheint ein polnischer Nationalfeiertag ausgebrochen. Vor dem Bahnhof, an öffentlichen Gebäuden, auf Plätzen und am Messegelände flattern weiß-rote Fahnen mit dem (fast) polnischen Adler. Die Besucher aus Volkspolen blicken verlegen um sich. Nein, es ist weder Ovation noch Provokation. Der Adler ist zufällig das Wappen von Frankfurt, weiß-rot ist zufällig die Farbe der Stadt. Es ist Buchmesse. Die Begeisterung von ehemals findet auf den Bücherregalen statt.

*

Überall ist Polen. Heimgekehrt unter die Leselampe, mit den fünfzig polnischen Büchern deutscher Verlage (ich glaube, es sind nicht alle, die ich mitnahm) unterm Arm, sinnt man dem Phänomen der „polnischen Welle“ nach. Es leuchtet ein, daß jeder Verlag seinen amerikanischen, seinen jüdischen, ja seinen kommunistischen Autor haben möchte – aus welchen Gründen immer (böse Zungen behaupten, man baue sich da bombensichere Bunker aus Büchern – doch sprechen wir nicht von schöngeistigen Versicherungspolicen); aber was soll das plötzliche und allgemeine Interesse für die schreibenden Polen schlechthin? Zugegeben, es sind ein paar Ausgrabungen gelungen, ein paar Versäumnisse sind mit Erfolg nachgeholt worden, und es hätte niemand etwas dagegen, wenn such durchschnittliche und unterdurchschnittliche Autoren ihren deutschen Verleger fänden. Aber es ist schlecht, wenn man jeden dieser Polen zum Repräsentanten und sein Buch zum Ereignis erklärt. Das verwirrt den Leser, verhindert einen Überblick, zerbricht die Maßstäbe, macht mutlos und schließlich uninteressiert. Wir finden uns unter den Superlativen nicht mehr zurecht – weil zu viele ihren kümmerlich gebastelten Kahn auf die Welle setzen und ihn als Ozeanriese das andere Ufer erreichen lassen möchten.

Die polnische Hausse ist wenige Jahre alt, eigentlich erst seit 1959 akut, und schon gib es kaum etwas, was es nicht gibt: Sachbücher (zu diesem Jahresende allein zähle ich drei – K. S. Karols „Polen zwischen Ost und West“ bei Wegner, August Scholtis’ „Reise nach Polen“ bei Biederstein, Hansjakob Stehles „Nachbar Polen“ bei Fischer), Tagebücher (bei Fischer), Dokumente (bei Luchterhand), Berichte (bei Henssel), marxistische Denker (bei Piper) und katholische Gläubige (bei Herder), Humanisten (bibliotheca christiana bonn) und Kommunisten (Luchterhand), alte Autoren (Walter, Insel) und sehr junge (Steingrüben, Fischer), große klassische Romane (Kindler, Langen-Müller) und kleine Erzählungen (Nymphenburger), Emigranten (Kiepenheuer & Witsch) und solche, die es sein möchten (...), Lyriker (Hanser, Henssel) und Satiriker (Henssel, Hanser), offensichtliche literarische Ereignisse (Schulz, Gombrowicz) und solche, die es offensichtlich nicht sind (Bonarski), wenn es auch auf dem Waschzettel steht.