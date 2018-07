Der letzte Seller-Teller des Jahres, die Bilanz des Weihnachtsgeschäftes, bringt natürlich keine Sensation: Bewährtes bleibt erhalten, die Mischung ist friedlich, Kontinuitäten werden gewahrt, Mehnert ist immer noch da. Marion Gräfin Dönhoffs Ostpreußenbuch nimmt den Platz ein, den das Tagebuch des Grafen Lehndorff im vorigen Jahr um die gleiche Zeit innehatte – eine erfreuliche Kontinuität dies: zweimal verlorene Heimat, doch ganz ohne revanchistisches Sentiment, nichts für die Vertriebenen-Verbände. Friedlich vor allem der belletristische „Höhepunkt“: Eigens für den Gabentisch ist Harper Lees Roman, zuletzt im August auf dieser Liste, noch einmal aufgetaucht. Den großen, den wenigstens kommerziell durchschlagenden Roman gab es dieses Jahr nicht, überhaupt kamen nur wenige lebende deutsche Belletristen zum Zuge: Reinhard Lettau, Joseph Breitbach, Luise Rinser und Max Frisch. Aber zweimal zwei scharfe politische Bücher: Enzensbergers „Einzelheiten“ und Richters „Bestandsaufnahme“. Die Anthologien (das bewährte Spektakulum) blühten, „Volks“ausgaben auch (Rilkes verbilligte Gedichte zum Beispiel) und die erschwinglichen Werk-Querschnitte (Benns „Lyrik und Prosa“), man sah reichlich Sachbücher, und auch schlicht Populäres (Angélique, Peterhans und Idiotenführer) war vertreten. Nicht gerade unerfreulich (bis auf einige Ausnahmen), aber doch ziemlich bieder und schonungsbedürftig (bis auf einige Ausnahmen) zeigten sich in diesem Jahr die Präferenzen der bundesdeutschen Bestsellerkäufer und -verschenker. Dabei hatte sich doch so mancher Verlag etwas einfallen lassen.

Im neuen Jahr könnte es munterer hergehen Zuckmayer arbeitet noch immer an seinem Erinnerungsbuch „Abschied und Wiederkehr“; Siegfried Lenz schreibt einen Roman mit dem epischen Titel „Stadtgespräch“; an einer Liebesgeschichte arbeitet Heinrich Böll; Marie Luise Kaschnitz an einer Erzählung mit eingestreuten Gedichten: von Nossack wird eine Prosa-Anthologie erscheinen. Noch unken die Pessimisten, sollten aber auch die Romane, an denen Grad, Frisch und Koeppen noch arbeiten, fertig werden, dann sind die Aussichten für 1963 recht vielversprechend. U. N.