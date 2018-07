Inhalt Seite 1 — Unternehmen Mitbestimmung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz Voigt

In Unternehmen mit einfacher Mitbestimmung, Unternehmen also, die ausschließlich dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen, ist der Einfluß der Arbeitnehmer Vertreter im Aufsichtsrat erheblich geringer, da den Vertretern der Arbeitnehmer hier nur ein Drittel der Mandate vorbehalten ist. Der Wirkungsgrad der Mitbestimmung zeigt hier je nach Unternehmensgröße, Rechtsform und Wirtschaftszweig zahlreiche Abstufungen und sinkt, in Familien- und sogenannten Tendenzunternehmen, zum Teil bis zum Wert Null herab. In einigen wenigen Fällen wurde sogar entgegen den gesetzlichen Bestimmungen kein Aufsichtsrat gebildet, oder es entsandte die Belegschaft keine Vertreter.

Hier zeigen sich im System der Mitbestimmung doch beachtliche Lücken. Einen Teil der Lücken hat der Gesetzgeber 1952 im Kompromiß der politischen Kräfte bewußt gewollt. Andere sind aber auch auf Interesselosigkeit der Arbeitnehmer mancher Betriebe zurückzuführen. Aber manche Unternehmer haben auch die dehnbaren Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes ausgenutzt, um die von ihnen gefürchtete Mitbestimmung zurückzudrängen.

Die meisten Bedenken gegen die Mitbestimmung auf der Ebene des Aufsichtsrats fanden wir bei Unternehmern, denen das Unternehmen oder die überwiegende Mehrheit der Aktien bzw. Anteile als Eigentum gehörte und die bisher noch keine genügende Kenntnis vom Wirken dieser Institution hatten. Waren aber einmal Erfahrungen in der Zusammenarbeit gesammelt, richteten sich die Bedenken nur noch gegen unternehmensfremde Arbeitnehmervertreter. Mit den dem Unternehmen angehörenden Arbeitnehmervertretern fand man – mit verschwindend wenigen Ausnahmen – schnell eine gute Zusammenarbeit. Da nach dem Betriebsverfassungsgesetz unternehmensfremde Arbeitnehmervertreter nur in den Aufsichtsrat gewählt werden dürfen, wenn der Aufsichtsrat mehr als sechs Sitze umfaßt, ist es interessant festzustellen, wie oft die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf sechs beschränkt wurde, um die Wahl von Außenstehenden zu verhindern.

Dennoch konnte die Arbeitsgruppe nur wenige Fälle finden, bei denen die Unternehmensleitung die Zusammenarbeit mit unternehmensfremden Arbeitnehmervertretern als schwierig, bezeichnete. Das Zusammenwirken zwischen Vorstand und unternehmensangehörigen Arbeitnehmervertretern war in einigen speziellen Fällen auffällig eng, vor allem dort, wo die Selbständigkeit eines Unternehmens gefährdet war. So gelang es dem Vorstand in verschiedenen von uns näher untersuchten Unternehmen, mit Hilfe der Stimmen der Arbeitnehmervertreter eine Bindung an „unerwünschte“ Großaktionäre bzw. an einen Konzern zu verhindern, gegen die er sich nicht hätte wehren können, wenn es keine Mitbestimmung gegeben hätte. Gerade in solchen Fällen zeigt die Unternehmensleitung ihrerseits nun wieder weit mehr Verständnis und Entgegenkommen gegenüber den Interessen ihrer Arbeitnehmer, als dies noch um die Jahrhundertwende denkbar gewesen wäre.

Von der Möglichkeit der Majorisierung der Gegenseite machen die Anteilseignervertreter auch im Bereich der ausschließlichen Geltung des Betriebsverfassungsgesetzes nach unseren Erfahrungen nicht allzu häufig Gebrauch. In der Regel wird versucht, auf dem Wege über Kompromisse die Einstimmigkeit der Beschlüsse zu sichern. Auch hier wurde folglich in der Regel das Interesse der Arbeitnehmer, wurden Probleme der sozialen Sicherheit, des Arbeitsschutzes, der Gesundheitsfürsorge, des Wohnungsbaus weit mehr – wenn auch differenziert nach dem unterschiedlichen Wirkungsgrad der Mitbestimmung – in der Willensbildung des Unternehmens mehr berücksichtigt, als dies vor Erlaß des Betriebsverfassungsgesetzes üblich war und heute in vergleichbaren Ländern des Auslands üblich ist.

Der Arbeitsgruppe wurde andererseits immer wieder bestätigt, daß die Willensbildung des Aufsichtsrats sowohl im Bereich der einfachen als auch vor allem in dem der qualifizierten Mitbestimmung zum Teil erheblich schwieriger geworden ist, dort nämlich, wo die Ziele und Interessen beider Seiten erheblich divergierten. Oft sind dies – im Verhältnis zur Gesamtentwicklung des Unternehmens – recht nebensächliche Probleme; denn für die Streitfragen, bei denen die Interessengegensätze zwischen Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer am größten sind – z. B. hinsichtlich der Lohnpolitik, der Arbeitsordnung – ist der Aufsichtsrat nicht unmittelbar zuständig.