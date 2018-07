Inhalt Seite 1 — Vernunft statt Prestige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, Anfang Januar

Im Frühjahr 1961 griff Präsident Kennedy in Ottawa das Angebot auf, das die aus dem Amt scheidende Regierung Eisenhower an die atomhungrigen europäischen NATO-Mitglieder gerichtet hatte: die Schaffung einer integrierten NATO-Atomstreitmacht. Ihre politische Bedeutung sollte darin bestehen, die europäischen Partner an dem großen nuklearen Abschreckungspotential zu beteiligen und sie dadurch von ihrem Minderwertigkeitskomplex zu befreien. Kennedy bot an, der NATO ein halbes Dutzend oder mehr mit Polaris-Raketen bestückte, reaktorgetriebene Unterseeboote zu unterstellen.

Der amerikanische Präsident tat das nur zögernd, weil die Nichtverbreitung von Kernwaffen von Beginn seiner Amtstätigkeit an ein fundamentaler Grundsatz seiner Strategie und seiner Außenpolitik war und bis heute geblieben ist. Diese Politik zielte darauf ab, die Zahl der Staaten, die über eine Atomkernwaffenmacht verfügen, so klein wie möglich zu halten, damit die USA nicht durch einen unbesonnenen Verbündeten in einen Atomkrieg mit der Sowjetunion verwickelt werden könnten, den sie nicht selber wünschten. Die NATO-Atommacht sollte dazu beitragen: Die Überlassung von Atomwaffen und ihren Trägern an das oberste alliierte Kommando in Europa widersprach diesem Prinzip nicht, sondern förderte es, weil es den Ehrgeiz europäischer Mächte gezügelt hätte, nationale Atomstreitkräfte zu entwickeln, und ihnen gleichzeitig die Befriedigung verschaffte, an einem personell und operativ integrierten Atomverband beteiligt zu sein.

Die Europäer haben auf diese Offerte niemals mit einem gemeinsamen Plan geantwortet. Wohl entwickelten der frühere deutsche Verteidigungsminister Strauß in Zusammenwirken mit dem bisherigen Oberkommandierenden in Europa, Norstad, und dem NATO-Generalsekretär Stikker Gedanken und Anregungen, die darauf hinausliefen, eine originäre „europäische Atommacht“ mit Waffen herzustellen, welche die USA liefern sollten. Aber Frankreich verhinderte, daß daraus ein Vorschlag der Europäer wurde; andere nichtamerikanische Mitglieder zeigten sich an einer Beteiligung desinteressiert.

Washington war bereit, einen neuen Mittelstreckenraketentyp zu entwickeln, von dem die europäischen NATO-Mitglieder zweihundert Stück zum Preis von rund acht Milliarden Mark, die Entwicklungskosten einbegriffen, erwerben könnten, falls sie einen verbindlichen und akzeptablen Vorschlag für eine integrierte Kommandostruktur präsentierten. Eine Antwort kam nicht. Zu hören war lediglich das beharrliche Murren der Europäer, sie wollten an der nuklearen Abschreckung partizipieren – wie auch weniger vernehmlich, aber ebenso insistierend der Wunsch Frankreichs aufrechterhalten wurde, die amerikanische Unterstützung für de Gaulles Force de frappe zu erlangen.

Diesem unerfreulichen Tauziehen glaubt Kennedy mit den amerikanisch-britischen Bahama-Abmachungen ein Ende zu setzen. Bis sich der NATO-Rat in diesem Frühjahr in Ottawa zusammensetzt, sollen die Beschlüsse von Nassau, die zur Hälfte ein bereits verbindliches Arrangement zwischen den USA und Großbritannien, zur anderen Hälfte einen amerikanischen Diskussionsbeitrag zum Problem der NATO-Atommacht darstellen, soweit vorangetrieben werden, daß diese Atommach: dann auch wirklich entstehen kann. Die europäischen Regierungen, insbesondere die französische und die deutsche Regierung, müssen sich bis dahin schlüssig werden, ob sie das von Kennedy bereitgehaltene Konzept unterschreiben und durch eigene Modifikationen ergänzen wollen. Geschieht das nicht, wird der Gedanke der NATO-Atommacht allgemach in der Versenkung verschwinden.

Kennedy hat diesen Gedanken mit einem Trick verzaubert, der erklärt, warum die bisher in dieser Hinsicht recht passiven Vereinigten Staaten auf den Bahamas zwar improvisiert, aber sehr geschickt den Europäern die Initiative aus der Hand genommen haben. Mit den Beschlüssen von Nassau verpflichten sich die USA und Großbritannien als bisher alleinige Träger des atomaren Deterrent, einen Teil ihrer strategischen und taktischen nuklearen Luftstreitkräfte dem NATO-Oberkommando zu unterstellen. Sie verzichten also in Grenzen auf ein bisher bestehendes nationales Reservat. Frankreich ist eingeladen, das mit seiner entstehenden Force de frappe ebenfalls teilweise zu tun. Aber die Einladung eistreckt sich gleichermaßen auf alle europäischen Atommitglieder, welche zwar Atomwaffen-Trägersysteme wie kleinere Raketen oder geeignete Flugzeige, jedoch keine Atomsprengköpfe besitzen. Diese im diplomatenchinesisch als „kopflose Träger“ bezeichneten europäischen Allianzmitglieder können also an der NATO-Atommacht sofort partizipieren, ob de Gaulle mitmacht oder nicht.