Der Kur- und Badearzt blickte mich freundlich an. „Sie sind gerade eingetroffen?“ fragte er. Ich nickte. Dann studierte er meine Krankengeschichte, die ich ihm mitgebracht hatte.

„Unsere Erfahrungen sind, speziell in Ihrem Fall, folgende: Ihre Beschwerden werden sich in den ersten acht Tagen verstärken, und es ist sinnlos, dagegen therapeutisch etwas zu unternehmen. Mit anderen Worten: Sie müssen sich zuerst akklimatisieren, und es ist besser, ich lasse Sie acht Tage lang in Ruhe. Die Luft, das Klima, der Höhenunterschied, das alles wird Ihnen helfen. Außerdem...“ Er öffnete die Schublade seines Schreibtisches und brachte zwei Tüten zum Vorschein. „Diese Tüte enthält Haselnüsse in zerkleinerter Form, und hier sind die Nüsse im Urzustand. Die eine Tüte stecken Sie in die linke, die andere in die rechte Rocktasche. Sie haben nichts weiter zu tun, als jeden Morgen von zehn bis zwölf und jeden Nachmittag von vier bis sechs in den Wald zu gehen, in unseren Kurpark also. Von halb zwei bis halb vier nehmen Sie ein ausgedehntes Mittagsschläfchen. In acht Tagen sind Sie dann soweit, um auf meine Behandlung anzusprechen.“

„Und die Tüten?“ fragte ich.

„Das werden Sie von selbst merken.“ Ich wunderte mich sehr, aber da die wundervolle Gegend einen eigentümlichen Zauber auf mich ausübte, befolgte ich den Rat des Kur- und Badearztes, steckte beide Tüten in die von ihm angegebenen Taschen und begab mich in den Wald. Ich merkte bald, was hier vor sich ging. Der Weg wand sich durch die hohen Tannen, aber überall standen die Kurgäste, streckten ihre Hände aus und schienen auf irgend etwas zu warten. Zu meinem Erstaunen fütterten sie die Vögel. Sie kamen ihnen auf die Hände geflogen, fraßen das Futter aus der Hand und schienen jede Scheu verloren zu haben.

„Aha!“ dachte ich, „deshalb die Tüte mit den zerkleinerten Haselnüssen!“ Zuerst genierte ich mich ein wenig. Da sich aber niemand um mich kümmerte, griff ich in die Tüte, breitete das Futter auf meiner Handfläche aus und streckte die Hand aus. Sofort setzte sich eine kleine Haubenmeise auf meine Hand, sah mich mit den winzigen Perlaugen offenbar interessiert an und pickte von dem Futter. Ich spürte die beiden kleinen Füße, die nadelfeinen Krallen auf meiner Hand und wunderte mich, wie leicht dieser Vogel war.

Mein Futter schien den Meisen besonders zuzusagen. Sie saßen wie Beeren auf einem Holunderbusch vor mir, umschwärmten mich, flogen manchmal zu dritt meine Hand an, und ich fühlte mich hochgeehrt und beglückt durch diesen Zuspruch. Natürlich zankten sie auch untereinander. Die winzigste Haubenmeise schien in einem besonderen Maße zänkisch zu sein. Man respektiert? sie; selbst der Fink, der mindestens doppelt so groß war wie sie, traute sich nicht, sich auf meine Hand zu setzen, wenn sie diesen Platz beanspruchte. Überhaupt – das bemerkte ich nach einigen Tagen – waren die Vögel um so zutraulicher, je kleiner sie waren. Die Eichelhäher beispielsweise wagten sich niemals in die unmittelbare Nähe von Menschen. Legte man eine Haselnuß auf den Weg, so konnte es allerdings passieren, daß ein Eichelhäher herangeschwebt kam, im halben Flug die Nuß aufnahm und rasch wieder davonflog. Sonst aber saßen sie weitab, beobachteten alles aufmerksam und begnügten sich mit den Resten, wenn die Leute sich verlaufen hatten.

Aber es waren nicht allein die Vögel, die hier von der Hand gefüttert wurden. Die unzerkleinetten Haselnüsse waren in der Hauptsache für die Eichhörnchen bestimmt. Wenn man sie mit so einer Nuß lockte, kamen sie hurtig vom Baum-, herunter, richteten sich vor der Hand auf, legten ihre Vorderpfoten auf die Fingerspitzen, schnupperten vorsichtig an der Nuß, nahmen sie dann in die Pfoten und fraßen sie genüßlich auf. Wenn sie satt waren, vergruben sie sie irgendwo unter dem Laub, was allerdings die Eichelhäher längst herausbekommen hatten. Sie schwebten vom Baum herab und pickten die Nuß zielsicher auf.