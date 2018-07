Inhalt Seite 1 — Wie regiert Chruschtschow? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nur wenig ist bekannt über seinen brain-trust und seine Arbeitsmethoden

Wie regiert Chruschtschow? Man weiß einiges darüber. Zum Beispiel, daß nicht die Regierung, sondern das Parteipräsidium entscheidet, daß diesem Gremium zwölf Vollmitglieder sowie sechs Kandidaten angehören und daß Chruschtschow in diesem Kreise die Rolle eines primus inter pares spielt. Aber all diese Angaben bleiben abstrakt, sie geben wenig Aufschluß über die Persönlichkeit Chruschtschows und seine Arbeitsmethode.

Ein klein wenig von der Atmosphäre, in der Chruschtschow arbeitet und regiert, bekamen sieben westliche Korrespondenten zu spüren, als sie am späten Abend des 6. Juli 1960 für drei Stunden in dem Sonderzug Platz nehmen durften, der den sowjetischen Ministerpräsidenten auf seiner Österreich-Reise von Graz nach Wien brachte. Dort lernten sie den brain-trust kennen, mit dem sich der Kreml-Herr im Ausland zu umgeben pflegt: Außenminister Gromyko, Propagandachef Iljitschow, Schwiegersohn Adschubej, Prawda-Chef Satjukow, Oberleibgardist General Sacharow und Chruschtschows persönlicher Sekretär und ghost-writer Lebedjew. Der Sekretär ist schmächtig, bebrillt, fast wie ein Eierkopf aus Harvard; der grauköpfige General hingegen groß und stark wie ein Turm. Für neugierige Fragen haben sie nichts übrig. Eine Akte unter dem Arm oder ein Blatt Papier mit Notizen in der Hand, schweigsam, konzentriert und völlig uninteressiert an der Umgebung – so gingen sie an uns vorüber, ein Team mit gut verteilten Rollen. Lebedjew sagte nur: „Wenn Sie wissen würden, was Nikita Sergejewitsch alles allein und anders macht, kämen Sie aus dem Staunen nicht heraus.“

Georgij Malenkow, der Vorgänger Chruschtschows, sagte einmal scherzend, ein guter Fuchs habe nicht nur eine Röhre. Dies Wort könnte auch von Chruschtschow stammen. Auch er kann den Platz wählen, wo er mit seinen Besuchern auftaucht, den Gegnern entgegentritt, und wo er notfalls Zuflucht findet.

Wenn Gomulka, Sukarno, Kekkonen, Togliatti oder Sékou-Touré in Moskau sind, dann sitzen sie dem sowjetischen Ministerpräsidenten im Kreml in einem langen, handtuch-schmalen Raum im ersten Stock des Regierungsgebäudes gegenüber. Aus fünf hohen Fenstern fällt das Licht auf einen grünbezogenen Tisch, an dessen Schmalseite sich T-förmig der Arbeitsplatz Chruschtschows anschließt. An den Wänden hängen Bilder von Marx, Lenin, eine viereckige Uhr und zwei Weltkarten. Auf Chruschtschows Schreibtisch stehen vergoldete Modelle sowjetischer Düsenflugzeuge, Sputniks und Raumschiffe. Ein einziges Telefon und ein paar Flaschen kaukasisches Mineralwasser vervollständigen das Zimmer. Dieser Raum ist kein Ort für Diskussionen und Beratungen. Hier werden langatmige Erklärungen abgegeben oder Höflichkeiten ausgetauscht. Das Ergebnis dieser Zusammenkünfte steht in der Regel schon fest, bevor die Besucher auch nur ihren Fuß über die Schwelle gesetzt haben.

„Ein ganz besonderes Zimmer“

Am 27. November 1958 bekamen westliche Korrespondenten im gleichen Flügel des Kreml einen Raum zu Gesicht, den man den Ovalen Saal nennt, einen Raum mit hoher dunkler Täfelung. An der Stirnseite des Raumes stand der Präsidententisch; davor waren im Fischgrätenmuster schräggestellte moderne Schreibplatten und Schwenksessel aufgebaut. Hier gab Chruschtschow eine Pressekonferenz, die erste seines Lebens auf sowjetischem Boden. Ein russischer Kollege flüsterte mir zu, dies sei ein „ganz besonderes Zimmer“, in dem wichtige Sitzungen stattfänden. Vermutlich ist es der Konferenzsaal der sowjetischen Regierung. Er ist nur über schmale, gut gesicherte Gänge erreichbar.