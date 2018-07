Bis vor kurzem brauchte ich von meiner Wohnung noch keine fünfzig Schritt zu gehen, um kleine Vergeßlichkeiten beim Einkauf in der Stadt wieder gutzumachen. Nun hat „Tante Anna“ die Gardinen vor ihr Schaufenster gezogen und die Ladentür verriegelt, mit der Folge, daß ich bei der Beurteilung von Einzelhandelsproblemen auf Sekundärquellen angewiesen bleibe. Die kleinen „Schnacks“ beim Einkauf um die Ecke werden mir fehlen. Wo soll ich meine Herztöne hernehmen, wenn es um die Beurteilung des Wandels im Handel geht? Frau „REWE“ oder Herr „EDEKA“ sind mir noch nicht begegnet, und die Selbstbedienung, der ja offensichtlich die Zukunft gehört, bietet allenfalls Gelegenheit zu Selbstgesprächen ...

Wie hoffnungslos die Lage der Tante-Anna-Läden geworden ist, wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält, daß man heute für ein Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäft bereits einen Mindestumsatz (!) von einer Viertelmillion für erforderlich hält. Diese staunenswerte Mitteilung macht die William Wilkens Wirtschaftswerbung, Hamburg, in einer verdienstvollen Studie unter der Überschrift „Wohin steuert der Handel?“ Dabei kann sich diese Werbeagentur u. a. auf ein Gespräch mit dem geschäftsführenden Präsidialmitglied der Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels, Franz Effer, berufen, der es ja wissen muß.

Folgt man dieser These der Hauptgemeinschaft, so bedeutet dies, daß nicht weniger als 180 000 (in Worten: einhundertachtzigtausend) Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte als Kummerbetriebe dem Untergang geweiht sind. Nach der Umsatzsteuerstatistik von 1961 konnten nämlich noch nicht 10 % der rund 200 000 Lebensmittel-Einzelhändler mit einem Umsatz von über 250 000 DM aufwarten. Etwa 30 % der Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte krebsten 1961 unter der Umsatzgrenze von 50 000 DM, weitere 30 % erreichten Umsätze zwischen 50 000 und 100 000 DM. Über die Hälfte der Betriebe des Lebensmittel-Einzelhandels setzten mithin nicht einmal die Hälfte des von Effer für erforderlich gehaltenen Minimums um. Und dennoch glaubt der Geschäftsführer der Hauptgemeinschaft, daß man von einer Übersetzung im Einzelhandel nicht sprechen kann. Wie reimt sich das?

Es ist ein schlechter Trost, daß die Bundesrepublik innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft an der Spitze liegt mit der Zahl der Verbraucher je Einzelhändler – 114 in Westdeutschland, 69 in Frankreich, 31 in Belgien –, daß also die Rationalisierung und der Ausleseprozeß hierzulande weiter fortgeschritten ist als bei unseren Nachbarn. Relativitätstheoretische Aspekte täuschen über die wahre Lage des Einzelhandels hinweg.

Folgt man der Studie der Werbeagentur Wilkens, dann liegt das Heil des Einzelhandels in der „Anpassung“ an neue Formen der Absatzorganisation, wie sie sich dem Verbraucher beispielsweise durch die Firmenschilder der Kettenläden (A & O, SPAR, VIVO, Fachring usw.) kundtun. Nach einer Feststellung der Rationalisierungsgemeinschaft des Handels gehört heute bereits jeder zweite Lebensmittelhändler einer der 19 Ketten an.

Es ist nicht jedermanns Sache, sich an die (freiwillige) Kette legen zu lassen; aber vielleicht ist es tatsächlich so, daß die Selbständigkeit des sogenannten selbständigen Handels nur durch Preisgabe eines Teils der Selbständigkeit erhalten werden kann. Von der Selbstverstümmelung bis zum Selbstmord – aus Angst vor dem Tode – ist freilich nur ein kleiner Schritt.

„Wohin steuert der Handel?“ Tante Anna verhüllt ihr Haupt. W. B.