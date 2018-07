Überzeugung ist unfruchtbar.

Walter Benjamin

Kurzfilme – abendfüllend

Der Atlas-Verleih ergriff auf lobenswerte Weise die Initiative. Er will demnächst ein abendfüllendes Programm von Kurzfilmen der Anti-Disney-Schule zusammenstellen. Dem Filmfreund eröffnet sich damit die Möglichkeit, kleine Meisterwerke wie „Die Geschichte eines Kopfes“ des polnischen Graphikers Jan Lenica und Norman McLarens bittere Groteske „Nachbarn“ zu besichtigen, ohne sich dabei auf den Zufall, verlassen zu müssen, sie als Vorfilm serviert zu bekommen. Nur fragt es sich, womit diese Filme den törichten Übertitel „Märchen für Erwachsene“ verdient haben.

Ein großer russischer Theatermann

Konstantin Stanislawskij, der Begründer des Moskauer „Künstlerischen Theaters“, der Regisseur und theoretische Verfechter eines vertieften, anspruchsvollen Naturalismus, nach dessen Methode auch in Theaterschulen beider Teile Deutschlands gearbeitet wird, wurde in Moskau am 17. 1, 1862 geboren. In der UdSSR sind die Vorbereitungen zur Feier seines 100. Geburtstages in vollem Gange, ein Dokumentarfilm über Stanislawskij ist bereits fertiggestellt, seine Werke werden in zahlreichen Sprachen der Union herausgegeben, und verschiedene Formen der Popularisierung seiner ästhetischen und ethischen Ansichten werden angeboten – heißt es. Bei der „Popularisierung“ kann man allerdings skeptisch werden.

Rolf Nesch 70