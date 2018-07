2 Mill. Wertpapierbesitzer

Auf etwa zwei Millionen schätzt das Meinungsforschungsinstitut DIVO in Frankfurt die Zahl der Wertpapierbesitzer in der Bundesrepublik. Diese Zahl ist nach Ansicht von DIVO durch zwei repräsentative Erhebungen der letzten Zeit gesichert. Bei der einen Erhebung gaben 5 % der Befragten an, Wertpapiere zu besitzen. Bei einer zwuiten Erhebung in 12000 Haushalten erklärten ebenfalls 5 % der Befragten, daß sie selbst oder der Haushaltsvorstand Wertpapiere besäßen.

Pessimistische Werften

Die deutsche Werftindustrie kann im kommenden Jahr den Beschäftigungsrückgang nur dann in „erträglichen Grenzen“ halten, wenn sie die seit 1960 zu Verlustpreisen abgeschlossenen Aufträge erfüllt, In einem Situationsbericht über die Wirtschaftslage der deutschen Werften zum Jahreswechsel vertrat der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Schiffswerften, der Generaldirektor der Kieler Howaldtswerke, Adolf Westphal, die Ansicht, daß ein Ende der Schwierigkeiten für die Werften vorerst noch nicht abzusehen ist. Den deutschen Werften sei es nicht möglich, echt zu konkurrieren, solange andere Schiffsbauländer ihren Werftbetrieben erhebliche Beihilfen gewährten.

Verträge mit „Kredithaien“

Verträge mit sogenannten „Kredithaien“ sind nichtig. Auf ein entsprechendes Urteil (S 41/62 IG Hof) des Landgerichts Hof machte der Bayerische Sparkassen- und Giro-Verband aufmerksam. Eine Firma, die kreditsuchende Geldgeber vermitteln wollte, hatte einem Geldsucher lediglich 15 Adressen von berufsmäßigen Geldmaklern mitgeteilt. Für ihre „Vermittlung“ verlangte sie eine Vergütung von 3 % des gesuchten Betrages, in diesem Falle 1200 DM. Die Zivilkammer des Landgerichts Hof hat in einem Berufungsverfahren das Rechtsgeschäft für nichtig erklärt, weil es dem Anstandsgefühl aller gerecht denkenden Menschen widerspreche.