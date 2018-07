Worte der Woche

„Falls jener Krieg ausbricht, auf den der gegenwärtige politische Kurs hinzielt, wird die Bundesrepublik Deutschland Schon in der ersten Stunde verbrennen wie eine Kerze.“

Nikita Chruschtschow,

in seinem Brief an Adenauer

„Die Aussichten für die Zukunft Afrikas sind erschreckend. Ich glaube, wir haben zehn Jahre voller furchtbarer Unruhen und Blutvergießen vor uns.“

Sir Hugh Foot,

früherer britischer UN-Botschafter