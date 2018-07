Inhalt Seite 1 — Zeitungen fürchten Ruin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit dem 8. Dezember ist die Achteinhalb-Millionenstadt New York ohne Tageszeitungen. Eine Weltstadt, die täglich 5,7 Millionen Zeitungen konsumiert, muß sich mit ein paar Provinzblättern begnügen, die selbst im Verein mit dem Radio und dem Fernsehapparat nicht den Appetit des nachrichtenhungrigen New Yorkers zu stillen vermögen. Für die Verleger der neun New Yorker Tageszeitungen bringt der Ausfall einen Tagesverlust von rund 1,3 Millionen Dollar. Die 18 000 Zeitungsangestellten verlieren durch den Streik der Druckergewerkschaft ungefähr 3 Mill. Dollar wöchentlich an Löhnen und Gehältern.

Der Streik begann, als das Weihnachtsgeschäft seinem Höhepunkt zustrebte. Nachdem das Geschäft in den letzten Monaten recht schleppend gewesen war, hatten die New Yorker Einzelhändler ihre Hoffnung auf das Weihnachtsgeschäft gesetzt. Vergeblich, wie sich zeigte, denn die Wochenstatistik des Federal Reserve Board wies für die Bezirke von New York und von Cleveland eine starke Abnahme der Warenhausumsätze im Vergleich zum Vorjahr aus. Wie New York war auch Cleveland von Streiks gegen die Tageszeitungen betroffen.

Erfahrungsgemäß üben die Zeitungsanzeigen der Warenhäuser und Spezialgeschäfte einen großen Einfluß auf das New Yorker Publikum aus. Ein Sprecher des amerikanischen Detaillistenverbandes sprach daher schon die Befürchtung aus, daß sich dieser Streik nachteiliger auf den New Yorker Einzelhandel auswirken könne als der große Streik gegen die Zeitungen von Ende 1958. Damals war der Absatz um nahezu 7 % gegenüber dem vorangegangenen Jahr gesunken.

Sehr stark betroffen wurden die telephonischen Bestellungen in den Warenhäusern und Spezialgeschäften, die in den USA eine ungleich größere Bedeutung besitzen als in Europa. Im New Yorker Warenhaushandel schätzt man ihren Umfang auf ungefähr 10 % des gesamten Absatzes. Aber auch das New Yorker Vergnügungs- und Unterhaltungsgewerbe bekam den Ausfall der Zeitungsanzeigen zu spüren. Die Theater, Kinos und ganz besonders die Nachtlokale klagten, daß die Besucher ausblieben.

Die Drucker hatten am 8. Dezember zunächst nur den Streik gegen vier New Yorker Tageszeitungen erklärt, die „New York Times“, die „News“, das „World-Telgram and Sun“ und das „Journal-American“. Da aber die Verleger der anderen fünf führenden Tageszeitungen die Taktik der Druckergewerkschaft durchschauten, die darauf ausging, ihre Forderungen zunächst gegenüber einer Gruppe von Zeitungen durchzusetzen, erklärten sie sich mit den anderen New Yorker Tageszeitungen solidarisch und schlossen ihre Betriebe.

Was wollen die Drucker eigentlich? Der Mindestlohn des New Yorker Zeitungsdruckers beträgt gegenwärtig 141 Dollar wöchentlich, in zahlreichen Fällen aber mehr. Die Gewerkschaft verlangt erstens eine wöchentliche Zulage von 19 Dollar in zwei Jahresraten, ferner Erhöhung und Verbesserung der Sozialvergünstigungen, darunter verlängerte Ferien, längere Lohnzahlungen im Falle von Erkrankungen und höhere Löhne für Nachtarbeit, außerdem aber die 35-Stundenwoche an Stelle der bisherigen Arbeitswoche von 36 1/4 Arbeitsstunden.

Die Zeitungsverleger behaupten, daß diese Forderungen gesamthaft ungefähr eine Zulage um 38 Dollar pro Woche je Arbeiter ausmachen. Sie haben 9,20 Dollar wöchentlich als Erhöhungen der Arbeitslöhne und Sozialvergütungen angeboten, die sich auf zwei Jahre des neuen Arbeits-. vertrages verteilen sollen. Die 35-Stundenwoche haben sie abgelehnt.