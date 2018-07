Inhalt Seite 1 — Zwang zur Ostpolitik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Erwa die Hälfte der heute in der Bundesrepublik lebenden Deutschen wurde zwischen 1928 und heute geboren. Die Ältesten von ihnen waren also zwanzig Jahre alt, als 1948 deutlich wurde, daß die Kriegsallianz zwischen den Westmächten und der Sowjetunion zerbrochen war und einer tödlichen Rivalität zwischen Ost und West Platz gemacht hatte. Die Hälfte unserer heutigen Bevölkerung kennt mithin die Welt nicht anders als gespalten.

Nun ist die Welt natürlich nie eine Einheit in Harmonie gewesen, und Politik war, solange man denken kann und solange Geschichte geschrieben wird, immer Machtkampf. Aber es war ein Kampf zwischen dynastischen Geschlechtern, zwischen völkischen oder religiösen Gruppen oder zwischen nationalen Staaten. Ein Kampf, dessen ultima ratio der Krieg war.

Das grundsätzlich Neue der heutigen Situation ist, daß der Kampf um Herrschaftsformen geht – um gesellschaftliche Strukturfragen geht: kollektivistische oder individualistische Organisation; und um wirtschaftliche Strukturfragen: zentrale Planwirtschaft oder liberale Marktwirtschaft. Die politische Dynamik richtet sich also nicht mehr auf nationale, sondern auf ideologische Probleme. Und ebenfalls ein Novum ist es, daß der Krieg im Zeitalter des Gleichgewichts der Schrecken nicht mehr die ultima ratio darstellt, er nicht mehr ein Mittel zur Durchsetzung einer bestimmten Politik oder zur Lösung von konflikten ist.

folgt daraus? Daraus folgt, daß es in diesem Ringen um Herrschaftsformen keinen Sieger und Besiegten geben kann und man daher miteinander koexistieren muß. Karl Kraus freilich wußte schon in der „prae-ideologischen“ Phase, daß es in modernen Kriegen weder Sieger noch Besiegte gibt. Er schrieb einmal nach dem Ersten Weltkrieg: „Krieg ist zuerst Hoffnung, daß es einem besser gehen wird, hierauf die Erwartung, daß es dem anderen schlechter gehen wird, dann die Genugtuung, daß es dem anderen auch nicht besser geht, und hernach die Überraschung, daß es beiden schlechter geht.“

Nun ist die Koexistenz in dieser gespaltenen Welt gewiß nicht mit reibungslosem Zusammenleben gleichzusetzen: Die Rivalität wird bleiben. Und zwar sowohl in der Rüstungspolitik, weil ja die Abschreckung à jour gehalten werden muß, wie auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet, denn dorthin wird sich der eigentliche Kampf um die Beherrschung der Welt verlagern. Es wird um Wachstumsraten und Investitionsquoten, um Kapazitäten und Exportziffern gehen und letzten Endes um den Lebensstandard.

Denn der Lebensstandard ist der Angelpunkt, um den sich heute überall alles dreht, die Wirtschaft und auch die Politik. Hunderte von Millionen Menschen in Asien, Afrika, Lateinamerika, die Generationen lang geduldig das Los der Hungernden und Benachteiligten religiös-fatalistisch oder politisch-passiv, in jedem Falle aber wortlos, ertrugen, sind heute zum Bewußtsein des Lebensstandards erwacht und stellen ihre Forderungen.